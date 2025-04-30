CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.

(Takvim.com.tr)

Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.