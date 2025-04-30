CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.
Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.
CEZAEVİNDE İLK FOTOĞRAF
Odatv tarafından paylaşılan karede Ekrem İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu görülüyor.
Aynı zamanda annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da fotoğrafta yer alan diğer aile bireyleri arasında bulunuyor.