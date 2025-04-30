PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

İBB'ye yönelik düzenlenen 560 milyar liralık yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun, Silivri Cezaevi’nde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 22:05 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 22:35
CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içinde 560 milyar TL'lik dev bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarıldı.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki yakın isimler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CEZAEVİNDE İLK FOTOĞRAF
Odatv tarafından paylaşılan karede Ekrem İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu görülüyor.

Aynı zamanda annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da fotoğrafta yer alan diğer aile bireyleri arasında bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN