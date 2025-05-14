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Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü!
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Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 22:14:34

Meksika’da makyaj videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zapopan kentindeki güzellik salonunda gerçekleşen saldırının ardından Jalisco Eyalet Savcılığı soruşturma başlattı.

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Zapopan kentinde Marquez'in çalıştığı güzellik salonunda meydana geldi.

Marquez'in yaptığı canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin birilerinin geldiği konusunda uyarıda bulunduğu duyulduktan sonra saldırı gerçekleşti.

Saldırının ardından yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayını sonlandırdı.

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Marquez, yayının başlarında kendisine teslim edilmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyeceğini ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer aldı.

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