İddianame kabul edildi

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine ilişkin, 22 kişi hakkında çeşitli cezalar istendi. İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza'da kabul edildi. Cinayetin nedenine dair bilgi verilmezken, azmettirici olarak Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep gösterildi. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Tetikçi Eray Özyağci, "Gösterdiğim vefaya karşılık vermediği için Sinan Ateş'le aramızda husumet oluştu. Her şeyi kendi imkanlarımla yaptım" sözlerini kaydetti.

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