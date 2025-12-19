Kırmızı ışıkta geçmeye ısrar edene ehliyet iptali: Yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Edirne 'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"SÜRÜCÜ YAKALANDI GEREĞİ YAPILDI"

Edirne'de kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsünün, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptığını ifade eden Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı." bilgisini paylaştı.