Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor

Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununu kökünden çözmeyi hedefleyen " Terörsüz Türkiye " süreci, önemli bir aşamaya ulaştı.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle başlatılan süreç kapsamında, AK Parti tarafından hazırlanan 60 sayfalık kapsamlı rapor, dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Raporda, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından uygulanacak yasal düzenlemeler detaylandırılırken, genel af veya "umut hakkı" gibi ifadelerin yer almadığı belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, raporun Başkan Erdoğan'ın onayıyla hazırlandığını vurgulayarak, sürecin şeffaf ve kontrollü bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Rapor, eve dönüş düzenlemeleri, toplumsal uyum ve tasfiye sonrası demokratikleşme adımlarını içeren 15 başlık altında ele alınıyor.

10 MART MUTABAKATI VURGUSU

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise bölgesel güvenlik vurgusu oldu. Suriye'de YPG/SDG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na uyması şart koşulurken, Irak ve Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden hiçbir terör yapılanmasına müsaade edilmeyeceği net bir şekilde belirtildi.

Detaylar gelecek...