Galatasaray'da hedef Griezmann!





OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir maçının ardından transfer için, "Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak'ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var' diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki." dedi.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Galatasaray'ın, Atletico Madrid ile oynayacağı maç da Griezmann'ın kaderi için belirleyici olabilir.