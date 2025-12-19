PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da hedef Griezmann!

Galatasaray, yıldız futbolcuya yüksek bir maaş teklif ederek tüm şartları zorlamayı göze aldı. Atletico Madrid forması altında bu sezon 24 maçta 1006 dakika sahada kalan 34 yaşındaki Griezmann, takımına 8 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann için gözünü kararttı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için maliyet konusunda şimdiden araştırmalara başladı.


ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray, yıldız futbolcuya yüksek bir maaş teklif ederek tüm şartları zorlamayı göze aldı.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 24 maçta 1006 dakika sahada kalan 34 yaşındaki Griezmann, takımına 8 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.



OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir maçının ardından transfer için, "Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak'ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var' diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki." dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Galatasaray'ın, Atletico Madrid ile oynayacağı maç da Griezmann'ın kaderi için belirleyici olabilir.

