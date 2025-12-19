Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'ı sinirlendiren evlilik teklifi!
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, katıldığı programda evlilik teklifinin bilinmeyen detaylarını paylaştı. Dadgar’ın anlattıkları, romantik olduğu kadar şaşırtan anlara da sahne oldu. İşte Samar Dadgar’ı sinirlendiren evlilik teklifi...
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Aralarında 22 yaş fark bulunan çift, zaman zaman eleştirilerin odağında olsa da evliliklerini gözlerden uzak ve uyum içinde sürdürdü.
Özel hayatlarını genellikle kameralardan uzak yaşayan çiftten Samar Dadgar, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Özcan Deniz'in evlilik teklifine dair ilk kez konuştu. Dadgar'ın anlattıkları, beklenmedik bir süreç yaşandığını ortaya koydu.
"O An Çok Sinirlendim"
Samar Dadgar, teklif öncesinde yaşanan bir olayı şu sözlerle anlattı: Birlikte katıldıkları bir düğünde gelin çiçeğini kendisine verildiğini söyleyen Dadgar, "Özcan bana 'Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. Çok bozuldum, çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.
Sahnedeki Sürpriz
Asıl sürprizin ise daha sonra geldiğini anlatan Dadgar, Özcan Deniz'in Kıbrıs'taki konseri sırasında yaşananları paylaştı. Sahnenin önünde çekim yaptığı sırada Deniz'in, çiftin şarkısı olarak gördükleri "Yerine Sevemem"i söylediğini belirten Dadgar, ardından elinde bir kutuyla yanına geldiğini söyledi.
Kutunun içinden tektaş yüzük çıktığını anlatan Dadgar, o an büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Evlilik teklifini net bir şekilde duyamadığı için yüzüğü yeni yıl hediyesi sandığını belirten Samar Dadgar, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Dadgar, şunları söyledi: "Birlikte bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini bana verdi ve 'Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. O kadar bozuldum, o kadar sinirlendim ki... Ne demek ya? Sonra Özcan Kıbrıs'ta konser verdi. O sahnedeyken, ben sahnenin önünde onu çekiyordum. Konserde şarkımız 'Yerine Sevemem'i söyledi bir de elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tektaş var içinde. Nasıl sinirlendim biliyor musun? Çünkü beklentim 'Benimle evlenir misin' diyecek. 5 saat konuşmuş, aslında onu diyor ben duymuyorum. Tektaşı yeni yıl hediyesi diye düşündüm"