Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'ı sinirlendiren evlilik teklifi!

Kaynak: Sosyal medya

Dadgar, şunları söyledi: "Birlikte bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini bana verdi ve 'Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. O kadar bozuldum, o kadar sinirlendim ki... Ne demek ya? Sonra Özcan Kıbrıs'ta konser verdi. O sahnedeyken, ben sahnenin önünde onu çekiyordum. Konserde şarkımız 'Yerine Sevemem'i söyledi bir de elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tektaş var içinde. Nasıl sinirlendim biliyor musun? Çünkü beklentim 'Benimle evlenir misin' diyecek. 5 saat konuşmuş, aslında onu diyor ben duymuyorum. Tektaşı yeni yıl hediyesi diye düşündüm"