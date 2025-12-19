PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'ı sinirlendiren evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, katıldığı programda evlilik teklifinin bilinmeyen detaylarını paylaştı. Dadgar’ın anlattıkları, romantik olduğu kadar şaşırtan anlara da sahne oldu. İşte Samar Dadgar’ı sinirlendiren evlilik teklifi...

Giriş Tarihi:
Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'ı sinirlendiren evlilik teklifi!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Aralarında 22 yaş fark bulunan çift, zaman zaman eleştirilerin odağında olsa da evliliklerini gözlerden uzak ve uyum içinde sürdürdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını genellikle kameralardan uzak yaşayan çiftten Samar Dadgar, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Özcan Deniz'in evlilik teklifine dair ilk kez konuştu. Dadgar'ın anlattıkları, beklenmedik bir süreç yaşandığını ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"O An Çok Sinirlendim"

Samar Dadgar, teklif öncesinde yaşanan bir olayı şu sözlerle anlattı: Birlikte katıldıkları bir düğünde gelin çiçeğini kendisine verildiğini söyleyen Dadgar, "Özcan bana 'Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. Çok bozuldum, çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sahnedeki Sürpriz

Asıl sürprizin ise daha sonra geldiğini anlatan Dadgar, Özcan Deniz'in Kıbrıs'taki konseri sırasında yaşananları paylaştı. Sahnenin önünde çekim yaptığı sırada Deniz'in, çiftin şarkısı olarak gördükleri "Yerine Sevemem"i söylediğini belirten Dadgar, ardından elinde bir kutuyla yanına geldiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kutunun içinden tektaş yüzük çıktığını anlatan Dadgar, o an büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Evlilik teklifini net bir şekilde duyamadığı için yüzüğü yeni yıl hediyesi sandığını belirten Samar Dadgar, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar, şunları söyledi: "Birlikte bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini bana verdi ve 'Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. O kadar bozuldum, o kadar sinirlendim ki... Ne demek ya? Sonra Özcan Kıbrıs'ta konser verdi. O sahnedeyken, ben sahnenin önünde onu çekiyordum. Konserde şarkımız 'Yerine Sevemem'i söyledi bir de elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tektaş var içinde. Nasıl sinirlendim biliyor musun? Çünkü beklentim 'Benimle evlenir misin' diyecek. 5 saat konuşmuş, aslında onu diyor ben duymuyorum. Tektaşı yeni yıl hediyesi diye düşündüm"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Borsa İstanbul
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Türk Telekom
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?
Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı