Kocaeli'den sonra Balıkesir: Boş araziye İHA düştü! Ankara'da inceleniyor
Kocaeli'de dün düşen İHA'nın ardından bugün de Balıkesir'de bir insansız hava aracı boş araziye düştü. Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi. İHA inceleme için Ankara'ya gönderildi.
Kocaeli'den sonra Balıkkesir'e de İHA düştü. Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.
ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.