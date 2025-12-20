Kocaeli'den sonra Balıkesir: Boş araziye İHA düştü! Ankara'da inceleniyor

Kocaeli'den sonra Balıkkesir'e de İHA düştü. Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.