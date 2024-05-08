’Ciltten’ tehlikeli!

Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, şunları söylüyor: Güneş yanıklarından korunmak için bahardan sonbahara kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu krem kullanın. Dışarıyla teması olan tüm bölgelere kremi sürün ve mutlaka 2 saatte 1 tekrar edin.

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