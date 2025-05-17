Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza Nallıhan-Bolu Yolunda Meydana Geldi
Edinilen bilgilere göre kaza, Nallıhan-Bolu kara yolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşandı.
Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.