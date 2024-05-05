Dünyanın en seçkin üniversitesini birincilikle bitirdi! Okula rest çekerek Gazze için ödülü reddetti

İsrail karşıtı protestolar, ABD'deki tüm üniversitelere yayıldı. Ancak en anlamlı eylem, dünyanın en prestijli okullarından Harvard'da yaşandı. Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kız, ödül verilmek üzere kürsüye çağrıldı.



Okul yönetimi, konuşma yapacağını sandı. Ancak öğrenci, kariyerini yakmak pahasına ödülü almadı! Bu sırada yanında getirdiği 2 pankartı açtı. Tarihi eylemini yaptı: "Harvard ödülünü istemiyorum." "Soykırımı destekliyorsunuz."

İNSANLIK MESAJI

İsrail karşıtı protestolar ABD genelindeki üniversitelerde devam ederken dünyanın en prestijli üniversitesinde anlamlı bir olay yaşandı. Harvard'ı birincilikle bitiren öğrenci soykırıma verilen destek sebebiyle GPA ödülünü almadı. Ödülünü reddeden öğrenci elinde "Harvard ödülünü istemiyorum" ve "Soykırımı destekliyorsunuz" yazılı pankart taşıyarak üniversite yönetimine mesaj yolladı.

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da işgali destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına aldı. Refah Sınır Kapısı'ndaki Filistinli vatandaşlar ise çadırları teşekkür mesajlarıyla doldurdu.