PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dünyanın en seçkin üniversitesini birincilikle bitirdi! Okula rest çekerek Gazze için ödülü reddetti

İsrail'e en güzel tepki, Harvardlı öğrenciden geldi. Okul birincisi genç kız, ödülünü istemedi. Pankart açıp net mesaj verdi: Soykırımı destekliyorsunuz! Öte yandan Refah Sınır Kapısı’ndaki Filistinli vatandaşlar, pek çok çadıra ABD’deki üniversite öğrencilerine desteklerinden dolayı “Teşekkürler Colombia Üniversitesi”, “Mesajınız alındı” ve “Size minnettarız. Biz okullarımızı savaş yüzünden okuyamıyoruz” mesajları yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Dünyanın en seçkin üniversitesini birincilikle bitirdi! Okula rest çekerek Gazze için ödülü reddetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail karşıtı protestolar, ABD'deki tüm üniversitelere yayıldı. Ancak en anlamlı eylem, dünyanın en prestijli okullarından Harvard'da yaşandı. Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kız, ödül verilmek üzere kürsüye çağrıldı.

Okul yönetimi, konuşma yapacağını sandı. Ancak öğrenci, kariyerini yakmak pahasına ödülü almadı! Bu sırada yanında getirdiği 2 pankartı açtı. Tarihi eylemini yaptı: "Harvard ödülünü istemiyorum." "Soykırımı destekliyorsunuz."

İNSANLIK MESAJI
İsrail karşıtı protestolar ABD genelindeki üniversitelerde devam ederken dünyanın en prestijli üniversitesinde anlamlı bir olay yaşandı. Harvard'ı birincilikle bitiren öğrenci soykırıma verilen destek sebebiyle GPA ödülünü almadı. Ödülünü reddeden öğrenci elinde "Harvard ödülünü istemiyorum" ve "Soykırımı destekliyorsunuz" yazılı pankart taşıyarak üniversite yönetimine mesaj yolladı.

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da işgali destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına aldı. Refah Sınır Kapısı'ndaki Filistinli vatandaşlar ise çadırları teşekkür mesajlarıyla doldurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA