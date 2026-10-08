"YENİ" nesil yalancı! Ümit Özlale'nin fon iftirası kimlik numarasına takıldı: Bakan Göktaş'tan hodri meydan
YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon krizi üzerinden giriştiği yalan siyaseti elinde patladı. Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’in fonda yüklü işlem yaptığını öne sürdü. Ancak bahsedilen kişinin Göktaş'ın babası olmadığı, kimlik numarasının farklı olduğu öğrenildi. Ümit Özlale'nin eline yalan bilgileri kimin tutuşturduğu merak edilirken Bakan Göktaş "hodri meydan" deyip resti çekti. Göktaş, "İddialarınızı ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?" dedi. Göktaş, Özlale'yi istifaya çağırdı.
YENİ Parti, kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizi üzerinden sistematik ve iftiraya dayalı algı operasyonu yürütüyor.
YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, düzenlediği basın toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonda yüklü işlem yaptığını öne sürdü.
Ancak Özlale'nin kimlik numaralarını karıştırdığı, bahsettiği kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığı öğrenildi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN HODRİ MEYDAN: AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, fon soruşturmasıyla ilgili hakkında çıkan iddialara yönelik açıklamada bulundu.
Fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde telin ediyorum. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın T.C'si '92' ile biterken, babamınki '18' ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim. Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum."
Bakan Göktaş, hiç kimsenin ismini yalanlarla kirletmesine, ailesini karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: 'İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım.'
Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖZLALE'YE İSTİFA ÇAĞRISI
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Göktaş daha sonra "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisi hakkındaki iddialarını sorması üzerine Göktaş, "Bunlar iddia değil yalan ve iftira." karşılığını verdi.
"Ne benim ne babamın ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur" vurgusu yapan Göktaş, "Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. Kendilerine çekidüzen vermelerini bekliyoruz. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.
Göktaş, Özlale'nin iddiasında yer alan kişinin Bartın nüfusuna, babasının ise Konya nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkati çekerek, "TC kimlik numarasının son iki numarasını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılmayı kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Soru üzerine babasının bir işleminin olmadığını yineleyen Göktaş, şunları kaydetti:
"Özdemir soyadında Türkiye'de 500 bin insan var. 'Hasan' isimli belki 10 bin-20 bin insan vardır. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına asla fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz, dava açacağım. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir, görevini bıraksın."
BAKANLIK ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLADI: MESNETSİZ İFTİRA!
Öte yandan Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin Bakanlıktan "sızdırıldığı" yönündeki YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi.
Söz konusu iddianın Bakanlığı zan altında bırakmaya dönük "ağır ve mesnetsiz bir iftira" olduğunu bildirdi.