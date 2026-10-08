17 FONUN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan ve ödemeleri başlatılan 17 fonun isimleri ve kodları belli oldu. İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan listede A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan fonlar yer aldı.

Sıra Kod Fon Adı Tür 1 P1A A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON Serbest Fon 2 PAB A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Fonu 3 BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Fonu 4 AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası Fonu 5 AJ1 A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 6 CAH A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 7 BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 8 BOS BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 9 AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 10 BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 11 BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 12 IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 13 KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 14 PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon 15 PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 16 POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Yoğun Fon 17 PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) Hisse Senedi Serbest Fon

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirildi. 8 Ekim 2026 itibarıyla söz konusu 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinirken, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldı.

Tasfiye tutarlarının, banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcı hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Diğer fonlara ilişkin tasfiye süreçlerinin ise ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde sürdüğü kaydedildi.