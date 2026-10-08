Yahşihan Belediyesine ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcısından 1.630 taşınmaz çıktı! Hepsine el konuldu
Yahşihan Belediyesindeki usulsüzlüklere ilişkin 24 Eylül’de başlatılan soruşturma genişletildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde iki ilde 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda bütün şüpheliler yakalanırken, belediye yöneticileri ve yakınları adına kayıtlı 2 bin 31 gayrimenkul ve lüks otomobillere el konuldu. Sadece Belediye Başkan Yardımcısı Yıldıran’ın üzerine kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edilirken, şüphelinin ikametinden adeta cephanelik çıktı. Dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı.Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in bağlantılı olduğu kişilerin hesapları dondurulurken, el konulanlar arasında Porsche ve Mercedes-Benz marka lüks araçlar da yer aldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, devasa mal varlıkları ve binlerce merminin ele geçirildiği yeni operasyon gerçekleştirildi.
Elde edilen mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin tespitler doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında saat 06.30'da iki ilde 9 şüpheli gözaltına alındı.
BAŞKAN YARDIMCISININ 1.630 TAŞINMAZI ÇIKTI
Eş zamanlı operasyonlarda, Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.
Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.
Operasyonun en dikkat çeken boyutu şüphelilerin mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbirler oldu.
Soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.
Bu kapsamda Vekaleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma işlemi uygulandı.
İMAR MÜDÜRÜ ELEBAŞI
Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in bağlantıları da mercek altına alındı.
Biçer'le bağlantılı olarak Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ve 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ve 1 Mercedes-Benz marka lüks jipe el koyma tedbiri uygulandı.
BAŞKAN YARDIMCISININ EVİ SANKİ CEPHANELİK
Üzerine kayıtlı 1.630 taşınmaz bulunan ancak herhangi kayıtlı aracı olmadığı belirlenen Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramalar çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Yıldıran'ın evinde seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
İLK OPERASYONDA 16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmanın ilk adımı 24 Eylül'de atılmıştı. 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. Süreç sonunda 16 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.