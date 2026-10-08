Yahşihan Belediyesine ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcısından 1.630 taşınmaz çıktı! Hepsine el konuldu

Elde edilen mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin tespitler doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında saat 06.30'da iki ilde 9 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKAN YARDIMCISININ 1.630 TAŞINMAZI ÇIKTI

Eş zamanlı operasyonlarda, Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

Operasyonun en dikkat çeken boyutu şüphelilerin mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbirler oldu.

Soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

Bu kapsamda Vekaleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında vekaleten belediye başkanı, başkan yardımcısı ve encümen üyelerinin de aralarında bulunduğu şahıslara ait toplam 2 bin 31 taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu.