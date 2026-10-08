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Yahşihan Belediyesine ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcısından 1.630 taşınmaz çıktı! Hepsine el konuldu

Yahşihan Belediyesindeki usulsüzlüklere ilişkin 24 Eylül’de başlatılan soruşturma genişletildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde iki ilde 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda bütün şüpheliler yakalanırken, belediye yöneticileri ve yakınları adına kayıtlı 2 bin 31 gayrimenkul ve lüks otomobillere el konuldu. Sadece Belediye Başkan Yardımcısı Yıldıran’ın üzerine kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edilirken, şüphelinin ikametinden adeta cephanelik çıktı. Dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı.Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in bağlantılı olduğu kişilerin hesapları dondurulurken, el konulanlar arasında Porsche ve Mercedes-Benz marka lüks araçlar da yer aldı.

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Yahşihan Belediyesine ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcısından 1.630 taşınmaz çıktı! Hepsine el konuldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, devasa mal varlıkları ve binlerce merminin ele geçirildiği yeni operasyon gerçekleştirildi.

Video Oynatma İkonu Yahşihan Belediyesine yeni operasyon! 9 şüpheli gözaltında

Elde edilen mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtlarına ilişkin tespitler doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında saat 06.30'da iki ilde 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgasında, iki ilde düzenlenen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Takvim.com.tr)Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Yahşihan Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgasında, iki ilde düzenlenen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Takvim.com.tr)

BAŞKAN YARDIMCISININ 1.630 TAŞINMAZI ÇIKTI

Eş zamanlı operasyonlarda, Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

Operasyonun en dikkat çeken boyutu şüphelilerin mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbirler oldu.

Soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

Bu kapsamda Vekaleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında vekaleten belediye başkanı, başkan yardımcısı ve encümen üyelerinin de aralarında bulunduğu şahıslara ait toplam 2 bin 31 taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu. Soruşturma kapsamında vekaleten belediye başkanı, başkan yardımcısı ve encümen üyelerinin de aralarında bulunduğu şahıslara ait toplam 2 bin 31 taşınmaz ve lüks araçlara el konuldu.

İMAR MÜDÜRÜ ELEBAŞI

Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in bağlantıları da mercek altına alındı.

Biçer'le bağlantılı olarak Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ve 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ve 1 Mercedes-Benz marka lüks jipe el koyma tedbiri uygulandı.

Sadece Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın üzerine 1.630 taşınmaz kayıtlı olduğu tespit edildi.Sadece Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın üzerine 1.630 taşınmaz kayıtlı olduğu tespit edildi.

BAŞKAN YARDIMCISININ EVİ SANKİ CEPHANELİK

Üzerine kayıtlı 1.630 taşınmaz bulunan ancak herhangi kayıtlı aracı olmadığı belirlenen Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramalar çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Yıldıran'ın evinde seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Satılmış Serkan Yıldıran’ın evinden ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 adet mermi çıktı. Satılmış Serkan Yıldıran’ın evinden ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 adet mermi çıktı.

İLK OPERASYONDA 16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmanın ilk adımı 24 Eylül'de atılmıştı. 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı. Süreç sonunda 16 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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