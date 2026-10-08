Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan Ümit Özlale'nin iddialarına A Haber'de yanıt: Yanlarına kar kalmayacak
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası hakkında ortaya attığı fon iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve T.C. kimlik numarasının farklı olduğu ortaya çıktı. İddialara A Haber canlı yayınında sert yanıt veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılanın aileler üzerinden yürütülen bir yıpratma çabası olduğunu belirterek, "Yalanları patladı, yanlarına kar kalmayacak" dedi.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon krizi iddiasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'i hedef alan açıklamalarının ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bahse konu işlemleri yapan kişinin Bakan Göktaş'ın babası olmadığı, T.C. kimlik numarası ile ikamet bilgilerinin tamamen farklı bir vatandaş olduğu belirlendi.
GÖKTAŞ A HABER'E KONUŞTU
A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, iddiaları sert bir dille yalanlayarak muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.
"TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMLERİ YOKTUR"
İddiaların tamamen mesnetsiz ve bir algı operasyonundan ibaret olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:
"Tabii bu iftirayı atan mesnetsiz muhalefet, gerçekten kendi gerçekleriyle aslında tamamen yalan ve iftira üzerine siyaset yaptıklarını bir kez daha tüm kamuoyuna göstermiştir. Kendileri hiçbir şekilde somut iddiaya, somut bir delile dayanmadan insanları, aileleri üzerinden yıpratma çabalarının bir tanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle asılsız ithamlara, böyle asılsız yalanlara yer vermeleri ve bununla ilgili basın toplantısı yapacak kadar maalesef çürümüş bir siyaset yapan bir muhalefeti ben gerçekten lanetliyorum. Ne babamın ne ailemin, ne ailemden herhangi birinin böyle bir tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur. Kayıtlı hesabı dahi yoktur."
"İSİM BENZERLİĞİ ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Bakan Göktaş, muhalefetin isim benzerliğini bir yıpratma hamlesine dönüştürmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup 'Aaa ne kadar güzel bir şey bulduk' diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de ovuşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı. Bunu bir kez daha çok net bir şekilde söylüyorum. Attıkları hiçbir yalan yanlarında kâr kalmayacak. Burada verdikleri hesap üzerinden de çok net bir şekilde ortaya koymaktadır ki isim benzerliğinde başka bir ilde ikametli, başka bir il nüfusuna kayıtlı olan bir vatandaşın ismi üzerinden bizi, hükümetimizi yıpratmaya çalışmaktadır."
"ISPAT VARSA GÖREVİMDEN İSTİFA EDECEĞİMİ BEYAN ETTİM"
Kendisi de geçmişte benzer bir mağduriyet yaşamış olan bir siyasetçinin böyle bir yönteme başvurmasını kabul edilemez bulduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:
"Şunu da özellikle söylemek istiyorum: Bu Ümit Özlale, birkaç hafta öncesinde sırf kendi isim benzerliğinden mağdur olmuş bir kişi. Bununla beraber benzer durumda olan başka siyasetçileri, bir kadın siyasetçiye, kadın bakana yaptığı ağır ithamı hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiç mi utanmaları yok? Ben onlara çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanların derhal iddialarını gecikmeksizin ıspatlamasını istedim. Eğer en ufak bir ıspat varsa görevimden istifa edeceğimi peşinen de beyan etti. Ama hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, aileme karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bunlar yalan siyaseti üzerinden üretilen bir siyaset. Kuru bir siyasettir, yalan bir siyasettir ve çürümüş bir siyasettir. İşte koltuklarını işgal edenler gerçekten siyaset yapma şekli yalan üzerine yapıldığını bir kez daha ortaya somut bir şekilde konulmaktadır. Hiç gecikmeksizin yalanlama paylaştık. Kendileri bu şekilde özür dilemelerini ama ben aynı zamanda suç duyurusunda bulunacağımı çok net bir şekilde ifade ettim."
"HEDEF SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"
A Haber sunucusu Hikmet Öztürk'ün, "Bu iftiraların temelinde bir AK Parti hükümeti, hatta sizin üzerinizden de bir Recep Tayyip Erdoğan hedefi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Bakan Göktaş şunları söyledi:
"Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir tutum bu. Zira biliyorsunuz, pek çok kişi üzerinden böyle bir yalan atma makinesine dönüşmüş bir çürümüş muhalefet görüyoruz. Yazıklar olsun, böyle siyaset yapma şekli olmaz. Böyle kirli, çürümüş siyaset yapma şekli olmaz. Ve yalan ve iftira üzerinden siyaset yapma şekli olmaz. Bunu tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir şekilde yaptıklarına kesinlikle inanıyorum. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın bu konuda tutumu çok net. Kim olursa olsun, ucu nereye giderse gitsin üzerine düşeni yapacağını beyan etmişti. Cumhurbaşkanımızın bu çok net tutumu bunları rahatsız etti. Bunlar da nereye saldıracaklarını, nasıl yalan üreteceklerini, acaba isim benzerliği üzerinden bir şey tutturabilir miyim diye adeta panikleme havasıyla oraya buraya saldırıyor. Siyaset bu şekilde olmaz. Ancak mahkemeler önünde görüşeceğiz. Bu yalan ve çürümüş siyasete elbette milletimiz de görüyor, vatandaşımız da görüyor ve bu yalan ve manipülatif yalan siyasetine bir son vermek istiyoruz."