"Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup 'Aaa ne kadar güzel bir şey bulduk' diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de ovuşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı. Bunu bir kez daha çok net bir şekilde söylüyorum. Attıkları hiçbir yalan yanlarında kâr kalmayacak. Burada verdikleri hesap üzerinden de çok net bir şekilde ortaya koymaktadır ki isim benzerliğinde başka bir ilde ikametli, başka bir il nüfusuna kayıtlı olan bir vatandaşın ismi üzerinden bizi, hükümetimizi yıpratmaya çalışmaktadır."

Göktaş Özlale'nin iddialarına A Haber'de yanıt verdi (Foto: AA)

"ISPAT VARSA GÖREVİMDEN İSTİFA EDECEĞİMİ BEYAN ETTİM"

Kendisi de geçmişte benzer bir mağduriyet yaşamış olan bir siyasetçinin böyle bir yönteme başvurmasını kabul edilemez bulduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Şunu da özellikle söylemek istiyorum: Bu Ümit Özlale, birkaç hafta öncesinde sırf kendi isim benzerliğinden mağdur olmuş bir kişi. Bununla beraber benzer durumda olan başka siyasetçileri, bir kadın siyasetçiye, kadın bakana yaptığı ağır ithamı hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiç mi utanmaları yok? Ben onlara çok net bir şekilde bu iftirayı ortaya atanların derhal iddialarını gecikmeksizin ıspatlamasını istedim. Eğer en ufak bir ıspat varsa görevimden istifa edeceğimi peşinen de beyan etti. Ama hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, aileme karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bunlar yalan siyaseti üzerinden üretilen bir siyaset. Kuru bir siyasettir, yalan bir siyasettir ve çürümüş bir siyasettir. İşte koltuklarını işgal edenler gerçekten siyaset yapma şekli yalan üzerine yapıldığını bir kez daha ortaya somut bir şekilde konulmaktadır. Hiç gecikmeksizin yalanlama paylaştık. Kendileri bu şekilde özür dilemelerini ama ben aynı zamanda suç duyurusunda bulunacağımı çok net bir şekilde ifade ettim."