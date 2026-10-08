Fatma Kaya’nın çektiği görüntülerde, binadaki çatlakların zamanla büyüdüğü görüldü. (Foto: İHA) ÇATLAKLARI YÖNETİME GÖNDERMEK İÇİN KAYDETMİŞ Kaya, daha önce ortaya çıkan çatlak görüntülerini neden çektiğini de anlattı. "Evet, bir tane video çektim yönetime atmak için. Çünkü merak ettim, bizim dükkanda çatlaklar başladı. Sizin evlerde de var mı diye. Onlar da tamam dediler hani biz bir bakalım dediler. Ondan sonra zaten gırgır şamata yaptık. 'Allah korusun üstümüze çökecek bu bina falan' dedik. Çünkü tanıyorum samimiydik onlarla. O konuşma orada bitti."

Atölye sahibi çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (Foto: İHA) "NİSAN'DAN SONRA ÇATLAKLAR ÇOK FAZLA BİR BÜYÜMEYE BAŞLADI" Binadaki çatlakların zaman içerisinde büyüdüğünü söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla bir büyümeye başladı. Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışardaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı. Belki Nisan'dan da öncedir, ben nisan ayında dikkat etmeye başladım."