Maltepe’de çöken binayla ilgili yeni görüntü! İşletmeci kolon kesme iddiasını reddetti
Maltepe’de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesinin ardından, binanın altındaki tekstil dükkanını işleten ve facia öncesinde duvarlardaki çatlakları görüntüleyen Fatma Kaya konuştu. Dükkanda kolon kesildiği iddialarını reddeden Kaya, “Orada bir kolon kesme durumu asla yok” dedi. Kaya, binadaki çatlaklara ilişkin ise “Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla bir büyümeye başladı” ifadelerini kullandı.
Maltepe Cevizli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 10 kişinin yaralı kurtarıldığı bina faciasında gözler yapının altındaki tekstil dükkanına çevrildi.
Çöküşten önce duvarlarda oluşan çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydeden işletmeci Fatma Kaya, dükkanda kolon kesildiği iddialarına yanıt verdi. Kaya, sadece daha önce kullanılan büyük fırının çıkarıldığını, boya ve badana yapıldığını belirterek "Orada bir kolon kesme durumu asla yok" dedi. Çatlakların zaman içerisindeki değişimini de anlatan Kaya, özellikle nisan ayından sonra çatlakların büyümeye başladığını söyledi.
"ORADA BİR KOLON KESME DURUMU ASLA YOK"
Fatma Kaya, dükkanda yapılan tadilata ilişkin şunları söyledi:
"Orada bir kolon kesme durumu asla yok. Benden önce orası yıllardır baklava imalat yeriydi. Yaklaşık 3 ton diyorum ama belki 2 tondur bilmiyorum. Bayağı büyük bir fırındı. Biz sadece o fırını çıkartıp içerisine boya, badana tadilatı yaptırdık. Onun dışında kolon kesme yok. Çünkü zaten benim makinam yok. Benim alana ihtiyacım yok. Ben küçük penye kumaşları, parça kumaş satıyorum. Dükkanı yaptığım tadilatın öncesi sonrası bile var. Öyle bir şey söz konusu değil."
ÇATLAKLARI YÖNETİME GÖNDERMEK İÇİN KAYDETMİŞ
Kaya, daha önce ortaya çıkan çatlak görüntülerini neden çektiğini de anlattı.
"Evet, bir tane video çektim yönetime atmak için. Çünkü merak ettim, bizim dükkanda çatlaklar başladı. Sizin evlerde de var mı diye. Onlar da tamam dediler hani biz bir bakalım dediler. Ondan sonra zaten gırgır şamata yaptık. 'Allah korusun üstümüze çökecek bu bina falan' dedik. Çünkü tanıyorum samimiydik onlarla. O konuşma orada bitti."
"NİSAN'DAN SONRA ÇATLAKLAR ÇOK FAZLA BİR BÜYÜMEYE BAŞLADI"
Binadaki çatlakların zaman içerisinde büyüdüğünü söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla bir büyümeye başladı. Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışardaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı. Belki Nisan'dan da öncedir, ben nisan ayında dikkat etmeye başladım."
MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞÜLÜYORDU
Binanın yıkılmasıyla ilgili daha önce müteahhitlerle görüşmeler yapıldığını da belirten Kaya, "Bir müteahhitlerle görüşme durumları vardı. Çünkü bizde dükkanda olduğumuz için yıkılacak diye çıkmamız gerekiyordu. Biz de bu sürede dükkan bakarız muhabbeti oluyordu ama müteahhitlerle görüşülüyordu. Belediyeye haber verildi mi bilmiyorum" dedi.
"KOLONLAR ORADA SAPA SAĞLAM DURUYOR"
Kolon kesildiği iddiasını bir kez daha reddeden Kaya, "Kolon kesme durumu yok. Lütfen bu mahalledeki herkes de bilir. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Çünkü orada biz de gece gündüz duruyoruz. Biz o vebale asla girmeyiz. Eşimi ifadeye çağırdılar, yalan haberler yüzünden. Öncesi sonrası fırının yıkıldığı an ve sonrası kolonlar orada sapa sağlam duruyor" diye konuştu.