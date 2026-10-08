Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken kaza yapan otomobilin bir saat önce 2 milyon 600 bin liraya satın alındığı ortaya çıktı. VAN'DAN ARAÇ ALMAK İÇİN SAMSUN'A GİTTİ

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da yaşayan Kemal Güngör, sosyal medyada gördüğü satılık otomobil ilanı üzerine araç sahibiyle telefonla görüşerek anlaştı.

Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı (Foto: DHA) Van'dan Samsun'a gelen Güngör, 55 BOS 84 plakalı otomobili 2 milyon 600 bin liraya satın aldı. Aracın sigortasını yaptırıp noter satış işlemlerini de tamamlayan Güngör, aynı otomobille Van'a dönmek üzere yola çıktı.