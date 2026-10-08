Konuşmasının başında İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, ardından Çerkezköy-Kapıkule hattının Türkiye ve Avrupa açısından taşıdığı öneme değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik yapılarından biri olduğunu belirterek, projenin yolcu ve yük taşımacılığında kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını söyledi.

"HALKALI KAPIKULE HATTINI DAHA GÜÇLÜ BİR KORİDORLA TAÇLANDIRACAĞIZ"

Hattın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor'un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor'un Avrupa'daki ucu Halkalı Kapıkule Hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız."

Ulaşımın günümüzde yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak anlamına gelmediğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına geliyor. Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demiryolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı hâline geldi."