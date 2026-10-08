Başkan Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nı hizmete açıyor: 3 il daha hızlı tren ağına dahil olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik yapılarından biri olduğunu belirterek, projenin yolcu ve yük taşımacılığında kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını söyledi. Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayacak hatla hızlı trenin ulaştığı il sayısı 14’e çıkarken, yıllık yük taşıma kapasitesi 9,6 milyon tona yükselecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik yapılarından biri olduğunu belirterek, projenin yolcu ve yük taşımacılığında kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın yarın gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.
Konuşmasının başında İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, ardından Çerkezköy-Kapıkule hattının Türkiye ve Avrupa açısından taşıdığı öneme değindi.
"HALKALI KAPIKULE HATTINI DAHA GÜÇLÜ BİR KORİDORLA TAÇLANDIRACAĞIZ"
Hattın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:
"Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor'un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor'un Avrupa'daki ucu Halkalı Kapıkule Hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız."
Ulaşımın günümüzde yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak anlamına gelmediğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına geliyor. Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demiryolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı hâline geldi."
Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yoğunlaştığı dönemde kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demiryolu koridorlarının öneminin arttığını belirten Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın bu ihtiyacın önemli bir karşılığı olduğunu söyledi.
"Çerkezköy-Kapıkule Hattı da bu ihtiyacın, uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıran somut karşılığı olmuştur. Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir."
ORTA KORİDOR'UN AVRUPA'YA AÇILAN KRİTİK BAĞLANTISI
Uraloğlu, büyük ulaştırma projelerinin yalnızca mesafeleri kısaltmadığını, bölgelerin geleceğini de etkilediğini belirtti.
"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının en uzun kesimi olan 153 kilometrelik uzunluğuyla Çerkezköy-Kapıkule Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik yapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Basra Körfezindeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, uluslararası Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden biridir."
TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ VE EDİRNE HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞUYOR
Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın hizmete alınmasıyla üç ilin daha hızlı tren ağına dahil olacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:
"Yarın hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, üç ili daha hızlı trenle buluşturuyoruz. Artık, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e çıkıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2.251 kilometrelik hızlı tren ağımız da 353 kilometrelik ray serimiyle 2.604 kilometreye ulaşıyor. Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor."
353 KİLOMETRELİK RAY SERİMİ TAMAMLANDI
Projenin finansmanında kısmen Avrupa Birliği fonunun da kullanıldığını aktaran Uraloğlu, hat kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa edildiğini belirtti.
"Az önce de belirttiğim üzere 353 km ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını da tamamlayarak hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizi ve sertifikasyon süreçlerini de başarıyla tamamladık."
YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK
Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın doğusundaki Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını belirtti.
"Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacaktır. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir."
Bakan Uraloğlu, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini ifade etti.
KAPIKULE'DE LOJİSTİK TRAFİK DAHA ETKİN YÖNETİLECEK
Proje kapsamında Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran'daki istasyon binalarının daha modern ve yüksek kapasiteli şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, özellikle Kapıkule Gar Sahası'ndaki genişletme çalışmalarına dikkat çekti.
"Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Yani, artık Kapıkule'de, Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ülkemiz, Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir."
HALKALI BAĞLANTISI YIL BİTMEDEN TAMAMLANACAK
69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Halkalı bağlantısına ilişkin de tarih verdi.
"Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl bitmeden açmayı planlıyoruz."
2028 HEDEFİ: 27 İL HIZLI TRENLE BAĞLANACAK
Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın Asya'dan Avrupa'ya uzanan daha geniş bir lojistik vizyonun parçası olduğunu belirten Uraloğlu, demiryolu yatırımlarının devam ettiğini söyledi.
"Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolu ağımızı 2002'den bu yana devlet politikası hâline getirdik. Demiryolu ağımızı 10.948 kilometreden 14.272 kilometreye ulaştırdık, sıfırdan 2.604 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Şu anda Halkalı – Kapıkule Hattının diğer kesimleriyle birlikte; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ediyoruz. Yapımı devam eden Kırıkkale-Çorum hattımızın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergâhta; Çorum–Merzifon ve Merzifon–Havza kesimlerinin de ihalelerini gerçekleştirdik. İnşallah, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14'ten 27'ye yükselteceğiz."