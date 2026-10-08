PKK'nın silah bırakma takvimi şekilleniyor! AK Parti ile DEM Parti İmralı heyeti bir araya geldi: Gündem 'izleme' komisyonu
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çerçeve Yasa ile birlikte en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi. Silah bırakma için kasım sonu işaret edilirken, Meclis'te dikkat çeken bir temas yaşandı. AK Parti Grubu ile DEM Parti İmralı Heyeti "İzleme Komisyonu" gündemiyle bir araya geldi. Bahse konu komisyonun PKK'nın silah bırakma sürecini raporlaması bekleniyor.
Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.
TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.
CEVDET YILMAZ VE KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
DEM Parti Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun gerçekleştirdiği iki toplantı ile oluşturulan dört alt kurulun işleyişinin ele alındığı belirtilmişti.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmede ise çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kurulu ele alınmıştuı.
Öte yandan PKK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma takvimi için kasım ayının son günleri işaret ediliyor. Bilindiği üzere MGK da aynı tarihlerde toplanacak.
SİLAHLAR ENVANTERE KAYDEDİLECEK
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
BAKIRHAN: 27'SİNE YETİŞEBİLİR
Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sahadan aldığımız duyumlara göre 27'sine (Kasım) kadar en azından örgütün, PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz" dedi.