Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı. TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

CEVDET YILMAZ VE KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ



DEM Parti Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun gerçekleştirdiği iki toplantı ile oluşturulan dört alt kurulun işleyişinin ele alındığı belirtilmişti.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmede ise çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kurulu ele alınmıştuı.