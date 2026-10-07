Bakan Bolat’tan fon iftiralarına belgeli yanıt: “400 koydu, 800 aldı” sözüne “Koskoca bir yalandır” tepkisi
Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması üzerinden gündeme getirdiği iddialara Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan kapsamlı yanıt geldi. 37,8 milyon TL'lik aile tasarrufunun 2 yıl 8 aydır SUKUK hesabında bulunduğunu ve hesabın kapatılmadığını belirten Bolat, hisse senedi, kripto varlık ve yurt dışı yatırım iddialarını reddetti. Bolat, "400 koydu, 800 aldı" iddiasına "Koskoca bir yalandır" sözleriyle yanıt verirken, iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.
Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Meclis kürsüsündeki iddialarının ardından Sözcü TV canlı yayınında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in 'fon krizinden rant sağladı' kurgusuna Ticaret Bakanı Ömer Bolat sert yanıt verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamayla yanıt verdi. Mal varlığı beyanlarından 37,8 milyon liralık aile tasarrufuna, SUKUK yatırımından kripto ve yurt dışı yatırım iddialarına kadar birçok başlığa değinen Bolat, kendisine yöneltilen suçlamalarına noktayı koydu.
"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDE"
Ticaret Bakanlığı görevine başladığı tarihten itibaren kendisine ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığına ilişkin tüm beyanların ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulduğunu belirten Bolat, bu uygulamanın devam ettiğini kaydetti.
Tüm mal varlığı beyanlarının kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini ifade eden Bolat, söz konusu bilgilerin devlet kurumlarının kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar herhangi bir mal varlığını, gelir kaynağını veya tasarrufunu gizleme ihtiyacı duymadığını belirten Bolat, "Mal beyanımız zaten devletin elindedir" dedi.
1.200'ÜN ÜZERİNDE YATIRIM FONU BULUNDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda farklı sermaye piyasası ve para piyasası yatırım aracının bulunduğunu belirten Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde 7 yatırım kuruluşuyla ilgili yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden kendi adının gündeme taşınmasına tepki gösterdi.
Bolat, söz konusu durumu "tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.
37,8 MİLYON LİRALIK AİLE TASARRUFUNUN AYRINTILARINI PAYLAŞTI
Bakanlık görevinden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübesi bulunduğunu hatırlatan Bolat, bu dönem boyunca biriktirdiği tasarruflara ilişkin de açıklama yaptı.
Ticaret Bakanlığı görevine başlamasının ardından profesyonel mesleki faaliyetlerine ara verdiğini belirten Bolat, 37,8 milyon Türk lirası tutarındaki aile tasarrufunun 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK, yani kira sertifikası hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırıldığını açıkladı.
Söz konusu yatırımın mal beyanında da kayıtlı olduğunu belirten Bolat, yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçtiğini ifade etti.
"SUKUK HESABI KESİNLİKLE KAPATILMADI"
Bolat, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 ay boyunca aynı yatırım aracında, SUKUK yani kira sertifikası olarak tutulduğunu bildirdi.
Hakkında ortaya atılan iddianın aksine hesabın bugüne kadar kesinlikle kapatılmadığını vurgulayan Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde devlet tarafından başlatılan soruşturmaların ardından da paranın aynı hesapta bulunduğunu belirtti.
Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde, bu tarihten önce veya sonrasında söz konusu tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı ya da farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini ifade etti.
Bolat, bu nedenle kendisine yönelik iddia ve ithamların "iftira niteliğinde" olduğunu söyledi.
Kamuoyunda "fondaki para" şeklinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ettiği aile tasarrufunun gerçekte SUKUK olarak adlandırılan, kira sertifikası niteliğinde kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracı olduğunu kaydetti.
Bolat ayrıca söz konusu yatırımın borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi olmadığının altını çizdi ve 16 Eylül 2026 tarihinden önce ya da sonra tasarruf hesabının kesinlikle kapatılmadığını yineledi.
"400 KOYDU, 800 ALDI" İDDİASINA YANIT
Bolat, hakkında kullanılan "400 koydu, 800 aldı" ifadesini de reddetti.
Söz konusu iddiaya "Koskoca bir yalandır" sözleriyle cevap veren Bolat, yatırımın niteliği ve getiri oranlarına ilişkin ayrıntıları da kamuoyuyla paylaştı.
SUKUK YATIRIMININ GETİRİ ORANLARINI AÇIKLADI
Bolat, söz konusu SUKUK yatırımının dönemsel getirisini şöyle sıraladı:
Kira sertifikaları, devlet tahvili, altın fonu ve döviz fonu gibi yatırım araçlarının yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edildiğini belirten Bolat, bunların yatırımcıların erişimine açık para piyasası araçları olduğunu ifade etti.
SUKUK isimli kira sertifikasının gelirinin risksiz ve garantili olmadığını da vurgulayan Bolat, ihraç eden kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yatırımcının anaparası dahil olmak üzere değer kaybı yaşayabileceğini belirtti.
HİSSE SENEDİ İŞLEMİ YAPILMADIĞINI VURGULADI
Yaklaşık 2 yıl 8 aydır aile tasarrufunun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmediğini yineleyen Bolat, kendisiyle ilgili başka bir iddiaya da yanıt verdi.
Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık ya da imza yetkisi bulunmadığını belirten Bolat, bu nedenle söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesinin de "külliyen yalan" olduğunu ifade etti.
KRİPTO VE YURT DIŞI YATIRIM İDDİALARINI REDDETTİ
Bolat, kendisinin veya ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı bulunduğuna yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Şahsının ve ailesinin kripto varlıklar veya yurt dışı finansal yatırım işlemlerinin bulunmadığını belirten Bolat, tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında bulunduğunu ve kontrole tabi olduğunu kaydetti.
"Her şey şeffaftır" diyen Bolat, devletin ilgili kurumlarına vergi ve sigorta primi borçlarının da bulunmadığını açıkladı.
"HER TÜRLÜ İNCELEME VE DENETİME AÇIĞIZ"
MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını belirten Bolat, bunun geçmişte de böyle olduğunu ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.
Bolat, 2 yıl 8 aydır aynı SUKUK yani kira sertifikası niteliğindeki yasal yatırım aracında bulunan ve hâlen kapatılmamış olan aile tasarrufunun son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılmasına tepki gösterdi.
Bunun hakikati ortaya koyma amacı taşımadığını savunan Bolat, kendisine yönelik girişimi "çamur atma ve itibarını yıpratma çabası" olarak değerlendirdi.
Bolat, hakkındaki iddiaları ayrıca "kara propaganda yalanı" olarak nitelendirdi.
"63 YILLIK HAYATIMIZIN TEMELİ ŞEFFAFLIK"
63 yıllık hayatının ve 43 yıllık iş hayatının yanı sıra aile ve sosyal hayatının temelinde şeffaflığın bulunduğunu belirten Bolat, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, meşruiyet, vicdan ve ahlak normlarına bağlı kalmayı ve kanunlara saygılı olmayı her zaman düstur edindiklerini ifade etti.
Halkın ve vatanın hizmetinde cansiperane çalışmanın da temel ilkelerinden biri olduğunu belirten Bolat, "Buna bizi bilen, tanıyan herkes şahittir" dedi.
Siyasette ve icraatta görev alındığında bu tür mesnetsiz ve haksız saldırıların yaşanabildiğini ifade eden Bolat, "Ama bize Allah'ın izniyle hiçbir zaman bu tür kara propaganda iftirası yapışmaz ve yapışmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YAYANLARA HUKUKİ SÜREÇ MESAJI
Açıklamasının son bölümünde hukuki haklarının saklı olduğunu vurgulayan Bolat, kamuoyunu yanıltmaya, şahsının itibarını zedelemeye ve görev yaptığı makama duyulan güveni sarsmaya yönelik mesnetsiz yalan bilgi ve iftiralara karşı hukuki yollara başvuracağını bildirdi.
Bolat, söz konusu iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını açıkça ifade etti.
"8 YAŞINDAKİ TORUNLARIMIZI AĞLATTILAR"
Bolat, açıklamasında iddiaların ailesine yönelik etkisine de değindi.
Söz konusu suçlamaların 8 yaşındaki torunlarını ağlattığını belirten Bolat, iddiaları ve iftiraları yayan kişileri "haysiyet cellatları" olarak nitelendirdi.