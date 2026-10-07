Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamayla yanıt verdi. Mal varlığı beyanlarından 37,8 milyon liralık aile tasarrufuna, SUKUK yatırımından kripto ve yurt dışı yatırım iddialarına kadar birçok başlığa değinen Bolat, kendisine yöneltilen suçlamalarına noktayı koydu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması üzerinden kendisine yöneltilen iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. (Foto: Sosyal medya)

"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDE"

Ticaret Bakanlığı görevine başladığı tarihten itibaren kendisine ve birinci derece aile yakınlarına ait mal varlığına ilişkin tüm beyanların ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulduğunu belirten Bolat, bu uygulamanın devam ettiğini kaydetti.

Tüm mal varlığı beyanlarının kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini ifade eden Bolat, söz konusu bilgilerin devlet kurumlarının kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar herhangi bir mal varlığını, gelir kaynağını veya tasarrufunu gizleme ihtiyacı duymadığını belirten Bolat, "Mal beyanımız zaten devletin elindedir" dedi.

1.200'ÜN ÜZERİNDE YATIRIM FONU BULUNDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda farklı sermaye piyasası ve para piyasası yatırım aracının bulunduğunu belirten Bolat, 16 Eylül 2026 tarihinde 7 yatırım kuruluşuyla ilgili yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden kendi adının gündeme taşınmasına tepki gösterdi.

Bolat, söz konusu durumu "tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.