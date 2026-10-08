Alışılmış imajını tamamen rafa kaldırdı! Can Yaman’ın son görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü oyuncu Can Yaman, alışılan imajını bir kez daha rafa kaldırdı. Sakallarını tamamen kestiren ünlü ismin belirginleşen yüz hatları ve yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.
Kariyerini bir süredir İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman, imajında yeniden değişikliğe gitti. Erkenci Kuş, Dolunay gibi projelerin yanı sıra Viola come il mare, El Turco ve Sandokan gibi uluslararası yapımlarda yer alan oyuncu, alışılan saç ve sakal tarzını bir kez daha değiştirdi.
SAKALLARINI YENİDEN KESTİRDİ
Uzun süredir gür sakalları ve uzun saç kombinasyonuyla hafızalarda yer edinen Can Yaman, sakallarına yeniden veda etti.
Geçtiğimiz nisan ayında da benzer bir adım atarak sakal ve bıyıklarını kesen oyuncu, yüz hatlarını ortaya çıkaran tıraşlı görünümüne geri döndü.
SAÇ STİLİNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLERDEN KAÇMADI
Oyuncunun sosyal medyaya yansıyan son fotoğrafında sadece sakallarını kesmekle kalmadığı görüldü. Saçlarını ön tarafa doğru dağınık bırakan Yaman'ın, dalgalı tutamlarındaki açık renk tonları ve yeni stili takipçilerinin dikkatini çekti.
Sakalsız ve dağınık saçlı bu yeni görünüm, magazin ve sosyal medya gündeminde kısa sürede yer buldu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN FARKLI TEPKİLER
Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı oyuncunun yeni imajını yaşını daha genç gösterdiği gerekçesiyle olumlarken, diğer bir kesim ise gür sakallı ve maskülen tarzının oyuncunun imzası olduğunu savunarak sakalsız halini alışılmadık bulduğunu ifade etti.
Saçlarındaki açık renk detayları da sosyal platformlarda en çok tartışılan unsurlar arasında yer aldı.
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