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Alışılmış imajını tamamen rafa kaldırdı! Can Yaman’ın son görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Can Yaman, alışılan imajını bir kez daha rafa kaldırdı. Sakallarını tamamen kestiren ünlü ismin belirginleşen yüz hatları ve yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Alışılmış imajını tamamen rafa kaldırdı! Can Yaman’ın son görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

Kariyerini bir süredir İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman, imajında yeniden değişikliğe gitti. Erkenci Kuş, Dolunay gibi projelerin yanı sıra Viola come il mare, El Turco ve Sandokan gibi uluslararası yapımlarda yer alan oyuncu, alışılan saç ve sakal tarzını bir kez daha değiştirdi.

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, uzun süredir kullandığı alışılmış tarzını rafa kaldırarak yeniden imaj tazeledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, uzun süredir kullandığı alışılmış tarzını rafa kaldırarak yeniden imaj tazeledi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAKALLARINI YENİDEN KESTİRDİ

Uzun süredir gür sakalları ve uzun saç kombinasyonuyla hafızalarda yer edinen Can Yaman, sakallarına yeniden veda etti.

Gür sakalları ve uzun saç kombinasyonuyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, sakallarına bir kez daha veda etti.Gür sakalları ve uzun saç kombinasyonuyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, sakallarına bir kez daha veda etti.

Geçtiğimiz nisan ayında da benzer bir adım atarak sakal ve bıyıklarını kesen oyuncu, yüz hatlarını ortaya çıkaran tıraşlı görünümüne geri döndü.

Geçtiğimiz nisan ayında da benzer bir adım atan Yaman, yüz hatlarını tamamen ortaya çıkaran sinekkaydı tıraşlı görünümüne geri döndü.Geçtiğimiz nisan ayında da benzer bir adım atan Yaman, yüz hatlarını tamamen ortaya çıkaran sinekkaydı tıraşlı görünümüne geri döndü.

SAÇ STİLİNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLERDEN KAÇMADI

Oyuncunun sosyal medyaya yansıyan son fotoğrafında sadece sakallarını kesmekle kalmadığı görüldü. Saçlarını ön tarafa doğru dağınık bırakan Yaman'ın, dalgalı tutamlarındaki açık renk tonları ve yeni stili takipçilerinin dikkatini çekti.

Ön tarafa doğru dağınık bıraktığı dalgalı saçlarındaki açık renk tonları, yeni imajının en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.Ön tarafa doğru dağınık bıraktığı dalgalı saçlarındaki açık renk tonları, yeni imajının en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Sakalsız ve dağınık saçlı bu yeni görünüm, magazin ve sosyal medya gündeminde kısa sürede yer buldu.

Can Yaman’ın radikal değişimi kısa sürede magazin gündemine düşerken, sosyal medya kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.Can Yaman’ın radikal değişimi kısa sürede magazin gündemine düşerken, sosyal medya kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN FARKLI TEPKİLER

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı oyuncunun yeni imajını yaşını daha genç gösterdiği gerekçesiyle olumlarken, diğer bir kesim ise gür sakallı ve maskülen tarzının oyuncunun imzası olduğunu savunarak sakalsız halini alışılmadık bulduğunu ifade etti.

Saçlarındaki açık renk detayları da sosyal platformlarda en çok tartışılan unsurlar arasında yer aldı.

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