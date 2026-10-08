Oyuncunun sosyal medyaya yansıyan son fotoğrafında sadece sakallarını kesmekle kalmadığı görüldü. Saçlarını ön tarafa doğru dağınık bırakan Yaman'ın, dalgalı tutamlarındaki açık renk tonları ve yeni stili takipçilerinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz nisan ayında da benzer bir adım atan Yaman, yüz hatlarını tamamen ortaya çıkaran sinekkaydı tıraşlı görünümüne geri döndü.

Sakalsız ve dağınık saçlı bu yeni görünüm, magazin ve sosyal medya gündeminde kısa sürede yer buldu.

Can Yaman’ın radikal değişimi kısa sürede magazin gündemine düşerken, sosyal medya kullanıcılarını da adeta ikiye böldü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN FARKLI TEPKİLER

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı oyuncunun yeni imajını yaşını daha genç gösterdiği gerekçesiyle olumlarken, diğer bir kesim ise gür sakallı ve maskülen tarzının oyuncunun imzası olduğunu savunarak sakalsız halini alışılmadık bulduğunu ifade etti.

Saçlarındaki açık renk detayları da sosyal platformlarda en çok tartışılan unsurlar arasında yer aldı.