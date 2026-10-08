Bilim insanları, mantonun sanıldığı kadar homojen olmayabileceğini değerlendiriyor. (Foto: AA)



ÜÇ ÜLKEDEKİ ÖLÇÜMLER FARKLI SONUÇLAR VERDİ



Jeonötrino araştırmalarında Japonya, İtalya ve Kanada'daki dedektörlerden elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar bulunuyor. İlk tespit Japonya'da 2005 yılında gerçekleştirilirken, İtalya'daki ölçümler 2009 yılında geldi. Kanada'daki yeni sonuçlar ise araştırmalara Batı Yarımküre'den önemli bir katkı sağladı.



Haberde aktarılan değerlendirmelere göre, İtalya'da daha yüksek, Japonya'da daha düşük ve Kanada'da orta düzeyde sinyaller kaydedildi. Çin Bilimler Akademisi'nden jeokimyacı William McDonough, sonuçların doğrulanması durumunda Batı Yarımküre'de Doğu Yarımküre'ye kıyasla daha fazla radyoaktif madde bulunabileceği ihtimaline dikkat çekti.



Ancak McDonough, mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmayabileceğini vurgulayarak ölçümlerin temkinli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



YENİ DEDEKTÖR SONUÇLARA AÇIKLIK GETİREBİLİR



Bilim insanları, farklı ülkelerdeki ölçümlerin neden birbirinden ayrıldığını anlamaya çalışıyor. Sinyal farklılıklarının gerçekten Dünya'nın iç yapısındaki eşitsiz dağılımdan mı kaynaklandığı, yoksa ölçüm belirsizlikleri ve diğer etkenlerle mi ilişkili olduğu henüz kesinleşmiş değil. Çin'de sonuçlarının açıklanması beklenen yeni nesil büyük bir dedektörün, bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.