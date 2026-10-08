Dünya’nın derinliklerinde gizemli keşif: Gezegenimiz her yerde aynı şekilde ısınmıyor olabilir
Dünya’nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bulgular, bilim dünyasında büyük yankı uyandırabilecek bir keşfin kapısını araladı. Kanada’da yerin yaklaşık 1,5 kilometre altında tespit edilen görünmez parçacıklar, gezegenin içindeki radyoaktif maddelerin eşit dağılmamış olabileceğini gösteriyor. Bulgular doğrulanırsa Dünya’nın nasıl ısındığına ilişkin temel teoriler sorgulanabilir, jeolojinin köklü kabulleri yeniden gündeme gelebilir.
Bilim insanlarının yerin kilometrelerce altındaki laboratuvarlarda yakaladığı nadir parçacıklar, Dünya'nın iç yapısına ilişkin önemli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İlk bulgular, radyoaktif elementlerin gezegenin derinliklerinde eşit dağılmamış olabileceğine işaret ederken, sonuçların doğrulanması halinde jeoloji alanındaki temel kabuller yeniden değerlendirilebilir.
DÜNYA'NIN İÇİNDEKİ GİZEMİ ORTAYA ÇIKARAN PARÇACIKLAR
Dünya'nın derinliklerinde meydana gelen süreçleri anlamaya çalışan bilim insanları, gezegenin içinden yayılan ve tespit edilmesi son derece zor olan jeonötrinoları inceliyor. Radyoaktif elementlerin bozunması sırasında ortaya çıkan bu parçacıklar, Dünya'nın içindeki ısı kaynakları hakkında doğrudan bilgi sağlayabiliyor.
Quanta Magazine'in aktardığı araştırmaya göre, Kanada'daki SNOLAB yer altı laboratuvarında gerçekleştirilen ölçümlerde yaklaşık 50 jeonötrino tespit edildi. Yaklaşık 1,5 kilometre derinlikteki laboratuvarda elde edilen bu sonuçlar, Batı Yarımküre'de bu tür parçacıkların tespit edilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
MANTO TABAKASINDAKİ DENGE SARSILABİLİR
Bilim dünyasında uzun süredir, Dünya'nın mantosundaki radyoaktif elementlerin kayaçların yavaş hareketleri ve karışımı sayesinde görece dengeli dağıldığı düşünülüyor. Ancak yeni ölçümler, bu dağılımın sanıldığı kadar homojen olmayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
NY Post'ta yer alan habere göre Queen's Üniversitesi parçacık astrofizikçisi Mark Chen, elde edilen bulguların manto tabakasının homojen olmadığına ilişkin ilk işaretlerden biri olabileceğini belirtiyor. Chen'e göre, Dünya'nın derinliklerinde henüz tam olarak anlaşılamamış yapılar bazı elementlerin belirli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olabilir.
Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer konu ise Dünya'nın çekirdeğine yakın bölgelerde, Afrika ve Pasifik Okyanusu'nun altında bulunduğu bilinen devasa kaya yapıları. Bu yapıların, gezegenin içindeki maddelerin dağılımını ve ısı hareketlerini anlamada önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
ÜÇ ÜLKEDEKİ ÖLÇÜMLER FARKLI SONUÇLAR VERDİ
Jeonötrino araştırmalarında Japonya, İtalya ve Kanada'daki dedektörlerden elde edilen sonuçlar arasında farklılıklar bulunuyor. İlk tespit Japonya'da 2005 yılında gerçekleştirilirken, İtalya'daki ölçümler 2009 yılında geldi. Kanada'daki yeni sonuçlar ise araştırmalara Batı Yarımküre'den önemli bir katkı sağladı.
Haberde aktarılan değerlendirmelere göre, İtalya'da daha yüksek, Japonya'da daha düşük ve Kanada'da orta düzeyde sinyaller kaydedildi. Çin Bilimler Akademisi'nden jeokimyacı William McDonough, sonuçların doğrulanması durumunda Batı Yarımküre'de Doğu Yarımküre'ye kıyasla daha fazla radyoaktif madde bulunabileceği ihtimaline dikkat çekti.
Ancak McDonough, mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmayabileceğini vurgulayarak ölçümlerin temkinli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
YENİ DEDEKTÖR SONUÇLARA AÇIKLIK GETİREBİLİR
Bilim insanları, farklı ülkelerdeki ölçümlerin neden birbirinden ayrıldığını anlamaya çalışıyor. Sinyal farklılıklarının gerçekten Dünya'nın iç yapısındaki eşitsiz dağılımdan mı kaynaklandığı, yoksa ölçüm belirsizlikleri ve diğer etkenlerle mi ilişkili olduğu henüz kesinleşmiş değil. Çin'de sonuçlarının açıklanması beklenen yeni nesil büyük bir dedektörün, bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Araştırmaların ilerlemesiyle jeonötrinolar, Dünya'nın içindeki radyoaktif elementlerin dağılımını ve gezegenin ısı bütçesini anlamak için daha güçlü bir araç haline gelebilir. Ancak mevcut bulgular henüz Dünya'nın düzensiz ısındığını kesin olarak kanıtlamıyor. Sonuçların bağımsız ölçümlerle doğrulanması, jeolojinin temel kabullerinin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleyecek.
(Kapakta yer alan fotoğraf Jeonötrinoları yakalayan, JUNO adı verilen 20 kilotonluk "hayalet parçacık" dedektörü. Kaynak: JUNO)