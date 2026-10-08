Kılıçdaroğlu'nun "kongreye kadar" planı! İstanbul'a 'Ali Özcan' formülü: Gürsel Tekin'e yeni görev... İlgezdi'lere kesik
CHP kördüğüm haline gelen İstanbul merkezli atama krizine formül arıyor... Mehmet Ali Yüksel atama beklerken CHP İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir isim gündeme geldi. O isim eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan. Özcan, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Gürsel Tekin'e yakın bir isim. Mutlak butlan öncesi CHP'deki Ankara buluşmalarını organize etmiş, arınmayı da desteklemişti. Gürsel Tekin'e de Genel Merkez'de görev verilmesi bekleniyor. Bu kararın parti içindeki yansımaları ise şimdiden merak ediliyor. Bilindiği üzere Battal-Gamze İlgezdi çifti, Mehmet Ali Yüksel'in atanmasını istiyordu.
CHP'de kurultaya giderayak patlak veren İstanbul krizine formül aranıyor.
17 Eylül 2026'da mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" diyerek Tekin'i İstanbul'a atamayacağının mesajını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İSTANBUL KRİZİNE YENİ FORMÜL
CHP çevrelerinde süreç yönetimine dair eleştiriler yükselirken ikili, Genel Merkez'de bir araya geldi. Bu görüşmede karşılıklı taleplerin masaya yatırıldığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun Tekin'e Genel Merkez'de "genel koordinatörlük" benzeri bir görev vermek istediği kulislerde konuşuluyor.
Gürsel Tekin ve İstanbul ekibinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makam odasında bir araya gelmesi dikkat çekti.
GENEL MERKEZ'DE GÜRSEL TEKİN'İ İSTEMEYENLER KİM?
Gürsel Tekin'in il başkanı olarak devam etmesi durumunda kongrede delege gücünü ele almasından endişe eden bazı partililerin "İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim" diye kapalı kapılar ardında kulis yaptığı söyleniyor. Nitekim Barış Yarkadaş da "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" demişti.
CHP'DE İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İÇİN MASADAKİ YENİ İSİM
Öte yandan eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel atama beklerken CHP İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir isim gündeme geldi.
O isim eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan. Bir dönem SHP-CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Özcan'ın kongreye kadar İstanbul'a atanacağı konuşuluyor.
"GÜRSEL TEKİN SICAK BAKIYOR"
CHP kulislerinden edindiğimiz bilgiye göre, Gürsel Tekin "Ali Özcan" formülüne sıcak bakıyor.
Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de yaptığı son görüşmede de bu formülün masaya yatırıldığı söyleniyor.
HEM KILIÇDAROĞLU'NA HEM GÜRSEL TEKİN'E YAKIN BİR İSİM
Ali Özcan, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma ve tasfiye süreçlerine destek veren bir isim olarak ön plana çıkıyor.
Özcan, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği "arınma" buluşmalarına da bizzat katılmıştı.
ANKARA BULUŞMALARINI O ORGANİZE ETMİŞTİ!
Dahası Ali Özcan'ın mutlak butlan kararı öncesi CHP'deki milletvekilleri ile "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" temasıyla Ankara'da buluşmalar organize ettiği biliniyor.
YÜKSEL'DE "İLGEZDİ" FAKTÖRÜ
CHP içinde Gürsel Tekin'i tasfiye etmek isteyen gruptan söz edilirken, Mehmet Ali Yüksel'i eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin (CHP İstanbul Milletvekili) desteklediği öne sürüldü.
İlgezdi'lerin kongre ve kurultay sürecinde İstanbul'daki kadroları dizayn etme çabasında olduğu bizzat partililerce dile getirildi.
Kılıçdaroğlu'nun "Ali Özcan" hamlesiyle parti içinde farklı hesapları olanlara karşı ön aldığı söyleniyor.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A ÖZEL HAZIRLANIYOR
CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi. Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor.
Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.
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