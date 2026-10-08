Ali Özcan hem Kılıçdaroğlu'na hem de Gürsel Tekin'e yakın bir isim (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"GÜRSEL TEKİN SICAK BAKIYOR"



CHP kulislerinden edindiğimiz bilgiye göre, Gürsel Tekin "Ali Özcan" formülüne sıcak bakıyor. Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de yaptığı son görüşmede de bu formülün masaya yatırıldığı söyleniyor.

Ali Özcan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği ʺarınmaʺ buluşmalarına katılmıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HEM KILIÇDAROĞLU'NA HEM GÜRSEL TEKİN'E YAKIN BİR İSİM



Ali Özcan, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma ve tasfiye süreçlerine destek veren bir isim olarak ön plana çıkıyor. Özcan, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği "arınma" buluşmalarına da bizzat katılmıştı. CHP Köşebaşılarda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Oğuz Kaan Salıcıdan Takvime açıklama

ANKARA BULUŞMALARINI O ORGANİZE ETMİŞTİ!



Dahası Ali Özcan'ın mutlak butlan kararı öncesi CHP'deki milletvekilleri ile "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" temasıyla Ankara'da buluşmalar organize ettiği biliniyor.