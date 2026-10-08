Adalet Bakanlığından Özgür Özel’in "fon" yalanına sert cevap: Yargıyı gölgeleme taktiği
Adalet Bakanlığı, Özgür Özel’in fon soruşturmasında bakanlıktan bilgi sızdırıldığı ve aktif bakanın adının geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak ağır ve mesnetsiz iftira nitelendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos tarihinde başlattığı ve 17 Eylül tarihinde tasfiye kararlarıyla somutlaştırdığı sürecin deliller ışığında kararlılıkla yürütüldüğünü bildiren Adalet Bakanlığı, teyitsiz manipülasyonlarla adli mekanizmayı siyasi polemiklerin içine çekme gayretlerinin boşa çıkarılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasında bakanlıktan bilgi sızdırıldığı ve aktif bakan hakkında inceleme yürütüldüğü iddialarını kesin dille yalanladı.
Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki beyanının kurumu zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz iftira olduğunu bildiren Bakanlık, adli süreçlerin siyasi polemik konusu yapılamayacağını vurguladı.
SORUŞTURMA SUÇ ŞÜPHESİ VE MALİ VERİLERLE YÜRÜYOR
Soruşturmanın perde arkasını ve adli takvimi kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek derhal harekete geçtiğini kaydetti.
Başsavcılığın 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek adli soruşturmayı resmen başlattığını bildiren Bakanlık, söz konusu fonlara yönelik tasfiye kararlarının ise 17 Eylül tarihinde alındığını aktardı.
Açıklanan kronolojinin, soruşturmanın soyut iddialarla değil, somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğu dile getirildi.
YARGIYI SİYASETE ALET ETME GAYRETİ
Muhalefet temsilcilerinin teyit edilmemiş manipülatif içerikleri dolaşıma soktuğuna dikkat çeken Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'i de hedef alan asılsız içeriklerin deşifre olmasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına fatura edilmek istendiğini vurguladı.
Bu tür dezenformasyonların arkasındaki odaklara dair tartışmaları perdelemek amacıyla hareket edildiğini bildiren Adalet Bakanlığı, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmanın siyasi polemiklerin içine çekilmeye çalışıldığını belirtti.
Süreci gölgelemeye, yargı makamlarının kararlılığını tartışmalı hale getirmeye ve vatandaşların devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağı ifade edildi.
DEVLET KURUMLARINA GÜVEN VURGUSU
Soruşturmanın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Adalet Bakanlığı, devletin ilgili kurumları arasındaki güçlü koordinasyon ile iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının sonuna kadar korunduğunu bildirdi.
Adli mekanizmanın sorumlular hakkında etkin şekilde işletilmesi için tüm görevlerin yerine getirildiğini aktaran Adalet Bakanlığı açıklamasında, fon soruşturmasının siyasi spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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