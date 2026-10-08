Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı yönündeki beyanının kurumu zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz iftira olduğunu bildiren Bakanlık, adli süreçlerin siyasi polemik konusu yapılamayacağını vurguladı.

SORUŞTURMA SUÇ ŞÜPHESİ VE MALİ VERİLERLE YÜRÜYOR

Soruşturmanın perde arkasını ve adli takvimi kamuoyuyla paylaşan Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek derhal harekete geçtiğini kaydetti.

Başsavcılığın 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek adli soruşturmayı resmen başlattığını bildiren Bakanlık, söz konusu fonlara yönelik tasfiye kararlarının ise 17 Eylül tarihinde alındığını aktardı.

Açıklanan kronolojinin, soruşturmanın soyut iddialarla değil, somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğu dile getirildi.