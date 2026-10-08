Lorient'in Kamerunlu futbolcuyla daha uzun süreli bir anlaşma yapmak istediği ancak Avom'un kariyerine farklı bir takımda devam etmeyi düşündüğü için teklife olumlu yaklaşmadığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin de bu durumu transferde avantaj olarak kullanmak istediği aktarıldı.