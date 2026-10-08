Fenerbahçe'den u23 hamlesi! 2 farklı transfer planı devrede
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lorient forması giyen Arthur Avom'u gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi, anlaşma sağlanamaması halinde ise 2027 yazında bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde orta saha arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birinin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te oynayan Arthur Avom olduğu öne sürüldü.
Yönetimin, daha önce de transfer listesine aldığı 21 yaşındaki futbolcunun sözleşme durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN İKİ FARKLI TRANSFER FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin Arthur Avom için iki ayrı seçenek üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Sarı-lacivertliler, Lorient'in makul bir bonservis bedeline razı olması durumunda Kamerunlu orta sahayı ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor.
Fransız kulübüyle anlaşma sağlanamaması halinde ise transferin 2027 yazına bırakılması planlanıyor.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avom'u bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamayı değerlendiriyor.
LORIENT İLE YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Arthur Avom'un Lorient ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fransız ekibi, 2026 yazında genç oyuncunun kontratındaki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
Lorient'in Kamerunlu futbolcuyla daha uzun süreli bir anlaşma yapmak istediği ancak Avom'un kariyerine farklı bir takımda devam etmeyi düşündüğü için teklife olumlu yaklaşmadığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin de bu durumu transferde avantaj olarak kullanmak istediği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan Arthur Avom, geçtiğimiz sezon Lorient formasıyla 33 resmi maçta görev yaptı.
Ligue 1'de çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten genç futbolcu, Fransa Kupası'nda da 2 kez sahaya çıktı.
2024-25 sezonunda Ligue 2'de 32 maçta 2 gol ve 4 asist kaydeden Avom, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 5 lig karşılaşmasında forma giydi.
Bu maçların 3'üne ilk 11'de başlayan Kamerunlu oyuncu, henüz skor katkısı sağlayamadı.