Yair Lapid'den Netanyahu'ya sert tepki: "İsrail uluslararası alanda yalnızlaşıyor"

İsrail'de ana muhalefet lideri ve Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin benimsediği tutumlar nedeniyle İsrail'in "uluslararası alanda daha da yalnızlaştığını" belirtti.

Netanyahu. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

"DÜNYA İSRAİL'DEN TECRİT OLUYOR"

Tel Aviv'deki Reichman Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Lapid, "Hamas, Katar ve İran her zaman bizi dünyadan tecrit etmek istedi; şimdi ise dünya kendi iradesiyle bizden tecrit oluyor. Yıllardır bunun gerçekleşmesi için çalıştılar ve işte şu an tam da bu yaşanıyor." dedi.

Lapid, uluslararası yalnızlaşmanın somut göstergelerine dair Lahey'den Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerini hatırlattı.

Muhalefet lideri, Hollanda havalimanlarında İsraillilerin çantalarının aranmasını, İrlanda'daki futbol sahalarında yaşanan protestoları, Eurovision boykotunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Netanyahu konuşurken salonun terk edilmesini bu tecridin diğer kanıtları olarak sıraladı.

Bunların İsrail'in başına tesadüfen gelmediğini belirten Lapid, bu durumun Hamas, Katar ve İran'ın planının bir parçası olduğunu savundu.

Lapid, İsrail'in artık uluslararası düzeyde daha izole bir konuma geldiğini yineleyerek Hamas, Katar ve İran'ın sonu gelmeyen bir "savaş" istediğini öne sürdü.