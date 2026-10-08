Yerel seçimden sonra 108 belediye başkanı AK Parti'ye geçti... En çok YRP ve CHP'den
Yerel seçimlerin ardından muhalefet partilerinde başlayan çözülme süreci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla zirveye ulaştı. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışını tercih eden 108 belediye başkanı, siyasi rotasını AK Parti'ye çevirdi. Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere 9 farklı siyasi hareketten kopan isimler, kavga, gerilim ve slogan belediyeciliği yerine bölgelerine daha iyi yatırım kazandırmak amacıyla AK Parti saflarına katıldı. Yeniden Refah Partisinden 43, CHP'den 36, İYİ Partiden 11, bağımsızlardan 7, DEVA Partisi ve DEM Parti’den 3'er, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nden 2’şer, Büyük Birlik Partisi’nden 1 belediye başkanı AK Parti’nin hizmet kervanına katılım sağladı.
Yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin siyasi haritası "turunculaşmaya" devam ediyor.
AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesi ve yatırım odaklı yaklaşımı, muhalefet cephesinde kopuşları beraberinde getiriyor.
Şehirlerine daha etkin hizmet götürmek isteyen muhalefet partilerine mensup belediye başkanları, kavga ve sloganla belediyecilik yapma anlayışındaki partilerden sıyrılarak rotalarını AK Parti'ye çeviriyor.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ivme kazanan süreç, hizmet odaklı belediyeciliğin ana merkezinin AK kadrolar olduğunu perçinledi.
ESER SİYASETİNE GÜVEN
Son verilere göre, yerel seçimlerden bu yana 9 farklı siyasi parti ve bağımsızlardan oluşan toplam 108 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
Bu geçişlerde zirvede 43 belediye başkanıyla Yeniden Refah Partisi alırken, onu 36 başkanla Cumhuriyet Halk Partisi takip etti.
İYİ Partiden 11, bağımsızlardan 7, DEVA Partisi ve DEM Partiden 3'er, Demokrat Parti ve Saadet Partisinden 2'şer, Büyük Birlik Partisinden 1 belediye başkanı AK Parti'nin hizmet kervanına katılım sağladı.
Yerel seçimlerden bu yana partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı şöyle:
- Yeniden Refah Partisi: 43
- CHP: 36
- İYİ Parti: 11
- Bağımsız: 7
- DEVA Partisi: 3
- DEM Parti: 3
- Demokrat Parti: 2
- Saadet Partisi: 2
- Büyük Birlik Partisi: 1
AK PARTİ SAFLARINA KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARININ LİSTESİ
Muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından öne çıkan isimler şunlar…
CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Mustafa Güzel - Gaziantep / Karkamış
- Hamit Tutuş - Batman / Hasankeyf
- Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir
- Mustafa İberya Arıkan - Aydın / Söke
- Malik Ercan - Aydın / Yenipazar
- Osman Yıldırımkaya - Aydın / Sultanhisar
- Umut Yılmaz - Gaziantep / Şehitkamil
- Yasemin Fazlaca - Yalova / Altınova
- Hasan Ustaoğlu - Konya / Seydişehir
- Gökhan Budak - Ardahan / Göle
- İsa Yıldırım - Antalya / Aksu
- Hasan Turgut / Mehmet Salih İnan - Şırnak / İdil / Karalar Beldesi
- Şenol Öncül - Çorum / Ortaköy / Aşdağul Beldesi
- Kadir Kumbul - Antalya / Serik
- Muammer Çelikbaş - Niğde / Çiftlik / Bozköy Beldesi
- Burcu Köksal - Afyonkarahisar
- Veysel Topçu - Afyonkarahisar / Dinar
- Levent Koç - Ankara / Haymana
- Mesut Özarslan - Ankara / Keçiören
- Mehmet Özcan - Edirne / Keşan
- Eren Ali Bingöl - İstanbul / Tuzla
- Orhan Çerkez - İstanbul / Çekmeköy
- Yakup Odabaşı - Ankara / Gölbaşı
- Selim Çırpanoğlu - Ankara / Kahramankazan
- Tuncer Başoğlu - Tekirdağ / Hayrabolu
- Engin Uysal - Kütahya / Domaniç
- Saim Zileli - Çanakkale / Eceabat
- Saniye Bora Fıçı - İzmir / Foça
- Mustafa Dursun - Kayseri / Akkışla
- Şeref Güleser - Kayseri / Felahiye
- Necati Koç - Konya / Sarayönü
- Vahap Akay - Tekirdağ / Çerkezköy
- Onur Emrah Yıldız - İzmir / Çiğli
- Halil Öztürk - Antalya / Elmalı
- Görbil Özcan - Erzurum / Şenkaya
- Aydın Dinçer - Balıkesir / Marmara Adalar
- Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir
- Özlem Vural Gürzel - Beykoz
- Sacit Terzi - Şile
YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Alpaslan Karabulut - Batman / Beşiri
- İmadeddin Ekmiş - Batman / Balpınar Beldesi
- Ali Kemal Derin - Kütahya / Tavşanlı
- Mehmet Akpınar - Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu
- Mehmet Karaca - Kahramanmaraş / Türkoğlu
- Muhammet Septioğlu - Elazığ / Palu
- Cömert Özen - Adana / Feke
- Selahattin Aysu - Ağrı / Eleşkirt / Yayladüzü Beldesi
- İlhami Zeyrek - Ağrı / Eleşkirt / Yücekapı Beldesi
- İsmet Aslan - Ağrı / Hamur
- Eşref Varol - Bingöl / Ilıcalar Beldesi
- İbrahim Ergün - Bitlis / Adilcevaz / Aydınlar Beldesi
- Ayhan Çavuş - Çankırı / Orta / Yaylakent Beldesi
- Ebubekir Irmak - Elazığ / Sivrice
- Adem Güneş - Erzincan / Tercan / Kargın Beldesi
- Emrullah Akpunar - Erzurum / Aziziye
- Nevzat Karasu - Erzurum / Köprüköy
- Soner Erkan - Giresun / Eynesil / Ören Beldesi
- Fatih Orhan - Konya / Altınekin
- Mehmet Aydın - Konya / Çumra
- Mesut Ercan - Konya / Emirgazi
- Mehmet Ali Yılmaz - Konya / Yalıhüyük
- Murat Daban - Manisa / Selendi
- Fehim Kaya - Muş / Bulanık / Yoncalı Beldesi
- Mehmet Sıddık Salur - Muş / Karaağaç Beldesi
- Ömer Faruk Yenilmez - Muş / Yeşilova Beldesi
- Selahattin Yalçın - Muş / Yaygın Beldesi
- Mesut Karayiğit - Ordu / Çaybaşı
- Refahattin Şencan - Samsun / Ayvacık
- Adnan Topal - Samsun / Ladik
- Sezai Çelikten - Sivas / Gemerek
- Ali Aydemir - Sivas / Yıldız Beldesi
- Alihan Babat - Şırnak / Uludere / Şenoba Beldesi
- Ali Pelit - Tokat / Çat Beldesi
- Hamza Bilgin - Trabzon / Arsin
- Davut Karadavut - Yozgat / Kadışehri
- Abdullah Büyükkaradoğan - Yozgat / Sorgun / Araplı Beldesi
- Hayrettin Çiçek - Bingöl / Sancak Beldesi
- Ali Açmaz - Elazığ / Arıcak / Bükardi Beldesi
- Ali Öztoklu - Konya / Doğanhisar
İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Rasim Arı - Nevşehir
- Bora Karakullukcu - Sivas / Koyulhisar
- İsmail Akpınar - Aksaray / Yeşiltepe Beldesi
- Sedat Uçar - Bingöl / Yedisu
- Fatih Karabatı - Bursa / Karacabey
- Ercan Özel - Bursa / Yenişehir
- Hayrettin Özdemir - Erzurum / Horasan
- Mustafa Kodal - Isparta / Yalvaç
- Cumali Öztürk - Kütahya / Gediz / Yenikent Beldesi
- Şerafettin Aydoğdu - Samsun / Yakakent
- Ali Üzlük - Konya / Ahırlı
BAĞIMSIZ SEÇİLİP AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Mahmut Dal - Adana / Saimbeyli
- Zeynep Çelik - Çanakkale / Yenice / Kalkım Beldesi
- Bayram Öztürk - Elazığ / Palu / Beyhan Beldesi
- Muammer Yanık - Kastamonu / Bozkurt
- Sadık Sefer - Konya / Hüyük
- Fuat Koçal - Trabzon / Vakfıkebir
- Zafer Arpacı - Uşak / Banaz
DEVA PARTİSİ, DEMOKRAT PARTİ, SAADET PARTİSİ, DEM PARTİ VE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDEN AK PARTİ'YE GEÇENLER
- Haydar Sert - DEVA Partisi / Adıyaman / Besni / Suvarlı Beldesi
- Abit Özdemir - DEVA Partisi / Muş / Bulanık / Rüstemgedik Beldesi
- Maşuk Ataş - DEVA Partisi / Muş / Bulanık / Sarıpınar Beldesi
- Türkan Kayır - DEM Parti / Şırnak / İdil
- Halil İbrahim Karabulut - DEM Parti / Batman / İkiköprü Beldesi
- Mehmet Begit - DEM Parti / Şanlıurfa / Birecik
- Abdülbaki Kara - Demokrat Parti / Gümüşhane / Şiran
- Mustafa Duran - Demokrat Parti / Kırşehir / Çiçekdağı / Köseli Beldesi
- Ramazan Aydın - Saadet Partisi / Elazığ / Karakoçan / Sarıcan Beldesi
- Mustafa Yıldırımcı - BBP / Ardahan / Göle / Köprülü Beldesi