Şehirlerine daha etkin hizmet götürmek isteyen muhalefet partilerine mensup belediye başkanları, kavga ve sloganla belediyecilik yapma anlayışındaki partilerden sıyrılarak rotalarını AK Parti'ye çeviriyor.

AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesi ve yatırım odaklı yaklaşımı, muhalefet cephesinde kopuşları beraberinde getiriyor.

Yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin siyasi haritası "turunculaşmaya" devam ediyor.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ivme kazanan süreç, hizmet odaklı belediyeciliğin ana merkezinin AK kadrolar olduğunu perçinledi.

ESER SİYASETİNE GÜVEN

Son verilere göre, yerel seçimlerden bu yana 9 farklı siyasi parti ve bağımsızlardan oluşan toplam 108 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.

Bu geçişlerde zirvede 43 belediye başkanıyla Yeniden Refah Partisi alırken, onu 36 başkanla Cumhuriyet Halk Partisi takip etti.

İYİ Partiden 11, bağımsızlardan 7, DEVA Partisi ve DEM Partiden 3'er, Demokrat Parti ve Saadet Partisinden 2'şer, Büyük Birlik Partisinden 1 belediye başkanı AK Parti'nin hizmet kervanına katılım sağladı.

Yerel seçimlerden bu yana partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 43

CHP: 36

İYİ Parti: 11

Bağımsız: 7

DEVA Partisi: 3

DEM Parti: 3

Demokrat Parti: 2

Saadet Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

AK PARTİ SAFLARINA KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARININ LİSTESİ

Muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından öne çıkan isimler şunlar…

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Mustafa Güzel - Gaziantep / Karkamış

Hamit Tutuş - Batman / Hasankeyf

Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir

Mustafa İberya Arıkan - Aydın / Söke

Malik Ercan - Aydın / Yenipazar

Osman Yıldırımkaya - Aydın / Sultanhisar

Umut Yılmaz - Gaziantep / Şehitkamil

Yasemin Fazlaca - Yalova / Altınova

Hasan Ustaoğlu - Konya / Seydişehir

Gökhan Budak - Ardahan / Göle

İsa Yıldırım - Antalya / Aksu

Hasan Turgut / Mehmet Salih İnan - Şırnak / İdil / Karalar Beldesi

Şenol Öncül - Çorum / Ortaköy / Aşdağul Beldesi

Kadir Kumbul - Antalya / Serik

Muammer Çelikbaş - Niğde / Çiftlik / Bozköy Beldesi

Burcu Köksal - Afyonkarahisar

Veysel Topçu - Afyonkarahisar / Dinar

Levent Koç - Ankara / Haymana

Mesut Özarslan - Ankara / Keçiören

Mehmet Özcan - Edirne / Keşan

Eren Ali Bingöl - İstanbul / Tuzla

Orhan Çerkez - İstanbul / Çekmeköy

Yakup Odabaşı - Ankara / Gölbaşı

Selim Çırpanoğlu - Ankara / Kahramankazan

Tuncer Başoğlu - Tekirdağ / Hayrabolu

Engin Uysal - Kütahya / Domaniç

Saim Zileli - Çanakkale / Eceabat

Saniye Bora Fıçı - İzmir / Foça

Mustafa Dursun - Kayseri / Akkışla

Şeref Güleser - Kayseri / Felahiye

Necati Koç - Konya / Sarayönü

Vahap Akay - Tekirdağ / Çerkezköy

Onur Emrah Yıldız - İzmir / Çiğli

Halil Öztürk - Antalya / Elmalı

Görbil Özcan - Erzurum / Şenkaya

Aydın Dinçer - Balıkesir / Marmara Adalar

Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir

Özlem Vural Gürzel - Beykoz

Sacit Terzi - Şile

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Alpaslan Karabulut - Batman / Beşiri

İmadeddin Ekmiş - Batman / Balpınar Beldesi

Ali Kemal Derin - Kütahya / Tavşanlı

Mehmet Akpınar - Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu

Mehmet Karaca - Kahramanmaraş / Türkoğlu

Muhammet Septioğlu - Elazığ / Palu

Cömert Özen - Adana / Feke

Selahattin Aysu - Ağrı / Eleşkirt / Yayladüzü Beldesi

İlhami Zeyrek - Ağrı / Eleşkirt / Yücekapı Beldesi

İsmet Aslan - Ağrı / Hamur

Eşref Varol - Bingöl / Ilıcalar Beldesi

İbrahim Ergün - Bitlis / Adilcevaz / Aydınlar Beldesi

Ayhan Çavuş - Çankırı / Orta / Yaylakent Beldesi

Ebubekir Irmak - Elazığ / Sivrice

Adem Güneş - Erzincan / Tercan / Kargın Beldesi

Emrullah Akpunar - Erzurum / Aziziye

Nevzat Karasu - Erzurum / Köprüköy

Soner Erkan - Giresun / Eynesil / Ören Beldesi

Fatih Orhan - Konya / Altınekin

Mehmet Aydın - Konya / Çumra

Mesut Ercan - Konya / Emirgazi

Mehmet Ali Yılmaz - Konya / Yalıhüyük

Murat Daban - Manisa / Selendi

Fehim Kaya - Muş / Bulanık / Yoncalı Beldesi

Mehmet Sıddık Salur - Muş / Karaağaç Beldesi

Ömer Faruk Yenilmez - Muş / Yeşilova Beldesi

Selahattin Yalçın - Muş / Yaygın Beldesi

Mesut Karayiğit - Ordu / Çaybaşı

Refahattin Şencan - Samsun / Ayvacık

Adnan Topal - Samsun / Ladik

Sezai Çelikten - Sivas / Gemerek

Ali Aydemir - Sivas / Yıldız Beldesi

Alihan Babat - Şırnak / Uludere / Şenoba Beldesi

Ali Pelit - Tokat / Çat Beldesi

Hamza Bilgin - Trabzon / Arsin

Davut Karadavut - Yozgat / Kadışehri

Abdullah Büyükkaradoğan - Yozgat / Sorgun / Araplı Beldesi

Hayrettin Çiçek - Bingöl / Sancak Beldesi

Ali Açmaz - Elazığ / Arıcak / Bükardi Beldesi

Ali Öztoklu - Konya / Doğanhisar

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Rasim Arı - Nevşehir

Bora Karakullukcu - Sivas / Koyulhisar

İsmail Akpınar - Aksaray / Yeşiltepe Beldesi

Sedat Uçar - Bingöl / Yedisu

Fatih Karabatı - Bursa / Karacabey

Ercan Özel - Bursa / Yenişehir

Hayrettin Özdemir - Erzurum / Horasan

Mustafa Kodal - Isparta / Yalvaç

Cumali Öztürk - Kütahya / Gediz / Yenikent Beldesi

Şerafettin Aydoğdu - Samsun / Yakakent

Ali Üzlük - Konya / Ahırlı

BAĞIMSIZ SEÇİLİP AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Mahmut Dal - Adana / Saimbeyli

Zeynep Çelik - Çanakkale / Yenice / Kalkım Beldesi

Bayram Öztürk - Elazığ / Palu / Beyhan Beldesi

Muammer Yanık - Kastamonu / Bozkurt

Sadık Sefer - Konya / Hüyük

Fuat Koçal - Trabzon / Vakfıkebir

Zafer Arpacı - Uşak / Banaz

DEVA PARTİSİ, DEMOKRAT PARTİ, SAADET PARTİSİ, DEM PARTİ VE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

Haydar Sert - DEVA Partisi / Adıyaman / Besni / Suvarlı Beldesi

Abit Özdemir - DEVA Partisi / Muş / Bulanık / Rüstemgedik Beldesi

Maşuk Ataş - DEVA Partisi / Muş / Bulanık / Sarıpınar Beldesi

Türkan Kayır - DEM Parti / Şırnak / İdil

Halil İbrahim Karabulut - DEM Parti / Batman / İkiköprü Beldesi

Mehmet Begit - DEM Parti / Şanlıurfa / Birecik

Abdülbaki Kara - Demokrat Parti / Gümüşhane / Şiran

Mustafa Duran - Demokrat Parti / Kırşehir / Çiçekdağı / Köseli Beldesi

Ramazan Aydın - Saadet Partisi / Elazığ / Karakoçan / Sarıcan Beldesi

Mustafa Yıldırımcı - BBP / Ardahan / Göle / Köprülü Beldesi