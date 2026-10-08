Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, kentte yıllardır çözüm bekleyen sorunların başında Körfez'deki kirlilik, çöp dağları, altyapı ve ulaşım sorunları geliyor.

Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor." açıklamasını yaparken, hizmeti ön plana koyan AK Parti belediyeciliği ile kentin kronikleşen sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılması bekleniyor.

İzmir, tarihinde ilk kez AK Parti belediyeciliği ile tanışacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunların ortadan kaldırılması için umutları artırdı.

Çalışanların iş bırakması sonucu kentin en fazla nüfus barındıran ilçelerinde cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöplerden etrafa yayılan pis koku, vatandaşa yaz günü kapı ve pencere kapattırdı.

İşçi maaşları ile memurlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatları zamanında ödenmeyince Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar ve Buca belediyelerinde görev yapan işçi ve memurlar iş bıraktı.

İzmir'deki CHP'li belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı vurdu. Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Buca ve Bayraklı belediyeleri, aradan geçen 2 yıllık süreçte işçi ve memur eylemlerinin değişmez adresi hâline geldi.

İşçiler mağdur edildi (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KÖRFEZ'DEKİ KİRLİLİĞE ÇÖZÜM

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik de mercek altına alınacak. Körfezi kirletenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. İç Körfez'deki kirliliğin önüne geçilmesiyle birlikte başta balık ölümleri olmak üzere birçok olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacak.

İzmir Körfezi, kirliliğe bağlı olarak etrafa yayılan pis kokusuyla değil, canlı türlerinin arttığı masmavi suyuyla anılacak. Büyük Kanal Projesi kapsamında Çiğli'de inşa edilen ve zamanla gerekli yatırımlar yapılmadığı için çürüme noktasına gelen Atık Su Arıtma Tesisi'nde büyük revizyona gidilecek.

Öncelikle arıtma sonrası çıkan çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesis modernize edilerek yeniden devreye alınacak. Böylece özellikle yaz aylarında arıtma tesisinden çevreye yayılan ve şehrin üstüne kâbus gibi çöken pis koku da önlenmiş olacak.