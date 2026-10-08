CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Yıldız isim gözden çıktı: Alternatifi Premier Lig'den

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane'nin geleceği tartışılırken sarı-kırmızılı yönetim alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Sane ile devre arasında yolların ayrılması ihtimaline karşı Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ın yakından takip edildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Yıldız isim gözden çıktı: Alternatifi Premier Lig'den

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin performansı, teknik heyet ve yönetimin beklentilerinin gerisinde kaldı.

Galatasaray'da Leroy Sane krizi: Performans beklentilerin gerisinde kaldı - 1

Sarı-kırmızılıların, Alman futbolcunun performansında belirgin bir yükseliş yaşanmaması halinde devre arasında oyuncunun geleceğini yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Sane'nin geleceği belirsiz: Devre arası değerlendirme gündemde - 2

GÖZLER ADA'YA ÇEVRİLDİ

Galatasaray yönetimi, Sane'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı kanat transferi için alternatiflerini belirlemeye başladı.

Aslan bu doğrultuda gözünü Premier Lig'e çevirdi.

Galatasaray kanat transferi için Premier Lig'e yöneldi - 3

SARR İLK ADAYLARDAN BİRİ

Sarı-kırmızılıların listesinde öne çıkan isimlerden birinin Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki Senegalli futbolcunun, Sane ile yolların ayrılması durumunda transfer için değerlendirilecek ilk adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.

Crystal Palace'ın yıldızı Ismaila Sarr Galatasaray'ın radarında - 4

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray cephesi, Sarr'ın Crystal Palace ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerini de yakından takip ediyor.

Senegalli oyuncunun İngiliz kulübüyle şartlarda anlaşamaması halinde sarı-kırmızılıların transfer için devreye girebileceği belirtiliyor.

Sarr'ın Crystal Palace ile sözleşme görüşmeleri yakından izleniyor - 5

Sarr'ın Crystal Palace ile mevcut kontratı 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın gündeminde bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde.

45 milyon euroluk Sarr uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde - 6

Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasındaki transfer planında atacağı adımların, Leroy Sane hakkında verilecek karara göre şekillenmesi planlanıyor.

Aslan'ın transfer planı Sane kararına bağlı - 7
Galatasaray'da savunmaya süperstar! Transferde çifte müjde
SONRAKİ HABER

Savunmaya süperstar! Aslan'a dev transferde çifte müjde
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler