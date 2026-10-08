SARR İLK ADAYLARDAN BİRİ Sarı-kırmızılıların listesinde öne çıkan isimlerden birinin Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun, Sane ile yolların ayrılması durumunda transfer için değerlendirilecek ilk adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR Galatasaray cephesi, Sarr'ın Crystal Palace ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerini de yakından takip ediyor. Senegalli oyuncunun İngiliz kulübüyle şartlarda anlaşamaması halinde sarı-kırmızılıların transfer için devreye girebileceği belirtiliyor.