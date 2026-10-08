Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Yıldız isim gözden çıktı: Alternatifi Premier Lig'den
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Leroy Sane'nin geleceği tartışılırken sarı-kırmızılı yönetim alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Sane ile devre arasında yolların ayrılması ihtimaline karşı Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ın yakından takip edildiği öğrenildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazandı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin performansı, teknik heyet ve yönetimin beklentilerinin gerisinde kaldı.
Sarı-kırmızılıların, Alman futbolcunun performansında belirgin bir yükseliş yaşanmaması halinde devre arasında oyuncunun geleceğini yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.
30 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
GÖZLER ADA'YA ÇEVRİLDİ
Galatasaray yönetimi, Sane'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı kanat transferi için alternatiflerini belirlemeye başladı.
Aslan bu doğrultuda gözünü Premier Lig'e çevirdi.
SARR İLK ADAYLARDAN BİRİ
Sarı-kırmızılıların listesinde öne çıkan isimlerden birinin Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki Senegalli futbolcunun, Sane ile yolların ayrılması durumunda transfer için değerlendirilecek ilk adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray cephesi, Sarr'ın Crystal Palace ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerini de yakından takip ediyor.
Senegalli oyuncunun İngiliz kulübüyle şartlarda anlaşamaması halinde sarı-kırmızılıların transfer için devreye girebileceği belirtiliyor.
Sarr'ın Crystal Palace ile mevcut kontratı 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın gündeminde bulunan Sarr'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde.
Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasındaki transfer planında atacağı adımların, Leroy Sane hakkında verilecek karara göre şekillenmesi planlanıyor.