Devrik diktatör Beşar Esad 'ın kıdemli danışmanlarından ve rejimin kimyasal silah programlarıyla bağlantılı olan Bassam el Hasan'ın ABD ve Lübnan yetkilileri tarafından finanse edildiği ve korunduğu iddia edildi.

Diktatör Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında Suriye. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

ESAD'IN SAĞ KOLU FBI İLE ANLAŞTI İDDİASI

BBC ve ABD yayın kuruluşu NPR tarafından yürütülen bir soruşturma, Hasan'ın FBI ile diğer ABD ve Lübnan yetkililerinin de dahil olduğu bir anlaşma kapsamında orada kalmasına izin verildiğini öne sürdü.

ABD'Lİ GAZETECİNİN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİ Mİ VERECEK

BBC'nin aktardığına göre bunun nedeninin Hasan'ın 2012'de Suriye'de ABD'li gazeteci Austin Tice'ın kaçırılmasıyla ilgili bilgi vermeye istekli olması ve ek istihbarat sağlamasının olduğu belirtildi.

BBC geçtiğimiz ay, Tice'ın kaçırılmasının, zincirleme komuta kademesinde Hasan'ın da yer aldığı planlı bir operasyon olduğunu belirtmişti.

Suriye'de Şara hükümetinden yetkililer, BBC'ye Hasan'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediklerini ancak ABD makamlarının, onun Lübnan'da tutulmasını istediğini ve Şam'ın bu konuda yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.