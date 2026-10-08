Devrik Esad'ın sağ kolu Bassam el Hasan hakkında FBI iddiası! Lübnan'da korunuyor
Esad'ın kimyasal silahlardan sorumlu kilit ismi Bassam el Hasan'ın, Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi vermesi karşılığında FBI tarafından Lübnan'da finanse edilip korunduğu iddia edildi. Tice'ın ailesi korumaya karşı çıkarken Suriye'de Şara yönetimi ise iadesini istiyor.
Devrik diktatör Beşar Esad'ın kıdemli danışmanlarından ve rejimin kimyasal silah programlarıyla bağlantılı olan Bassam el Hasan'ın ABD ve Lübnan yetkilileri tarafından finanse edildiği ve korunduğu iddia edildi.
ESAD'IN SAĞ KOLU FBI İLE ANLAŞTI İDDİASI
BBC ve ABD yayın kuruluşu NPR tarafından yürütülen bir soruşturma, Hasan'ın FBI ile diğer ABD ve Lübnan yetkililerinin de dahil olduğu bir anlaşma kapsamında orada kalmasına izin verildiğini öne sürdü.
ABD'Lİ GAZETECİNİN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİ Mİ VERECEK
BBC'nin aktardığına göre bunun nedeninin Hasan'ın 2012'de Suriye'de ABD'li gazeteci Austin Tice'ın kaçırılmasıyla ilgili bilgi vermeye istekli olması ve ek istihbarat sağlamasının olduğu belirtildi.
BBC geçtiğimiz ay, Tice'ın kaçırılmasının, zincirleme komuta kademesinde Hasan'ın da yer aldığı planlı bir operasyon olduğunu belirtmişti.
Suriye'de Şara hükümetinden yetkililer, BBC'ye Hasan'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediklerini ancak ABD makamlarının, onun Lübnan'da tutulmasını istediğini ve Şam'ın bu konuda yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.
AİLESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Tice'ın ailesinin sözcüsü Phil Elwood BBC'ye konuştu ve şu ifadeleri kullandı:
"Eğer söyledikleriniz doğruysa Suriyeli sivillere karşı kimyasal silah kullanımıyla bağlantılı olan, Austin Tice'ın infaz edildiğini iddia eden birine rahat bir yaşam sağlamak için vergilerimizin kullanılması gerçeği son derece rahatsız edicidir. Bu, aranan bir savaş suçlusunun kaçışına yardım ve yataklık etmekten başka bir şey değildir. Suriyeliler adaleti hak ediyor ve kendisi yargılanmak üzere iade edilmelidir."
ÖNCE PAZARLIK SONRA KORUMA
Hasan'a, Austin Tice hakkında bilgi sağlaması karşılığında Lübnan'da oturum izni, koruma ve geçim desteği teklif edildiği iddia ediliyor. ABD hükümetinin yaptırım listesindeki Hasan'a yapılan bu ödemelerin, izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla bir aracı üzerinden gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Öte yandan, Tice soruşturmasını yakından takip eden kaynaklar, 2025 baharında yapıldığı sanılan bu anlaşmadan bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildiğine dair ortada çok az kanıt bulunduğunu vurguluyor. Uzmanlar, ABD'nin bu düzenlemeyi yüksek maliyetlerle ancak neredeyse hiç somut kazanç elde etmeden süresiz olarak sürdürmesinden endişe duyuyor.
REJİM ARTIKLARI LÜBNAN'DA MI YAŞIYOR?
Benzer şekilde, Tice davasıyla bağlantılı başka eski rejim üyelerinin de bilgi akışı sağlamaları karşılığında FBI'dan defalarca para aldıkları veya ABD'nin himayesi altında Lübnan'da yaşamlarını sürdürdükleri öne sürülüyor.