Yakut, Vaniköy'deki bir binanın onarım izni için İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'e 3-4 seferde toplam 1 milyon 200 bin dolar verdiğini öne sürdü. Kültür AŞ ya da Medya AŞ'den aldığı bir reklam işinde alt taşeronluk yaptığını belirten Yakut, Murat Ongun'a da 10 milyon TL'lik çek verdiğini söyledi. Yakut ile Ongun arasındaki sözlü tartışmanın ardından duruşmaya ara verilirken, savcılık söz konusu 10 milyon TL'lik beyan hakkında soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ali Yakut ise savunmasında, "Paraları gönderdim zaten, ondan sonra da operasyon oldu. Parayı da hiçbir şekilde temin edemedim, dolandırıldım. Başka diyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İddianamede ifadesine yer verilen Ali Yakut'un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan, "Gerek patronum olan Ali Yakut ile yaptığım görüşmelerde gerekse şirket içi konuşmalarda BYZAG Sanat Tasarım isimli firma sahiplerinin İBB'de iş ayarlama, yapılacak ihalelerde öncelik tanıma gibi hususlarda yardımcı olacaklarını, bu vaatle bu parayı tahsil ettiklerini öğrendim" dedi.

Duruşmada önce iş insanı Ali Yakut savunma yaptı. İddianamede, Ali Yakut'un Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi hesabından Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi'ne 756 bin TL gönderdiği belirtildi.

Yakut, duruşmada İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’e 1 milyon 200 bin dolar verdiğini öne sürdü. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"1 MİLYON 200 BİN DOLAR VERDİM"

Ardından Ali Yakut'un ağabeyi Cüneyt Yakut'un savunmasına geçildi. Yakut, Vaniköy'de bulunan ve Adnan Oktar'a ait olduğunu bildiğini söylediği villanın Rus bir iş insanı tarafından satın alınmasının ardından tadilat sürecine dahil olduğunu anlattı.

Yakut, basit onarım izni konusunda önce Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ile görüştüğünü, daha sonra bir mimar arkadaşının kendisini İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile tanıştırdığını söyledi.

Yakut savunmasında, "Yakup Bey'le tanıştıktan sonra parada pazarlık edildi. Bir parada anlaştım basit onarım izni için. Bir numaranın beni arayacağını, parayı alacağını söyledi. Parayı verdim" dedi.

Mahkeme başkanının Yakup Öner ile görüşmesinde para mı yoksa kreş teklifinin mi konuşulduğunu sorması üzerine Yakut, "Konuşmanın detayını hatırlamıyorum ama bir kreş lafıyla geçmiş olabilir. Zaten her oturmamızda Yakup Öner, bütün belediyeyi yöneten bir Yakup Öner'miş gibi bir imaj veriyordu. Sağ olsun geçen de burada kendisi arkamdan iş takipçisi gibi laflar söylemiş. İş takipçisi kendisidir. Para verip iş takip ettirdiğim bir adamdır kendisi. Dolayısıyla kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Para üç dört seferde verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"EMRAH BAĞDATLI SEKTÖRÜ HARACA KESTİ"

Savcı, Yakut'a Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasındaki ilişkiyi sordu. Yakut, "Biraz ast üst ilişkisi gibiydi" yanıtını verdi.

Operasyon öncesinde Ongun'a Bağdatlı hakkında yaptığı şikayetin içeriği sorulan Yakut, "Emrah'ın iş yapış tarzıyla alakalı. Çok paragözdü. Birkaç tane iş yapmıştık. Onunla ilgili birkaç talebi olmuştu" dedi.

"Sektörel bir haraçtan bahsettiniz Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'la ilgili. Bunu açar mısınız?" sorusu üzerine Yakut, "Doğrudur, Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ'den bütün açık havacıları çağırdılar. Yanılmıyorsam Serdal Taşkın döneminde başladı bu iş. Faturalar kesildi, edildi. İnsanlar geçmişte olmayan paraları ödemeye başladı o fatura karşılığı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip dışarıya çıkardı parayı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un adamıydı" diye konuştu.