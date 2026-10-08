YENİ Parti 'de kurultaya giderayak sular durulmuyor. Parti içinde süregelen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerini arayışa itti. Bazı milletvekillerinin pişman olup "Baba Ocağı" olarak gördüğü CHP 'ye dönmek istediği öğrenildi. Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li kaynaklar ise "Gelene kapımız açık, önümüzdeki günlerde her şey netleşecek" mesajı verdi.

YENİ Parti'den CHP'ye dönüş görüşmeleri sürüyor (Foto: Takvim Fotoğrat Arşivi)



"CHP'DEN GİTMENİN AKILCI GEREKÇESİ YOK"

CHP'nin içinden geçtiği sürece değinen Sarı, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hep beraber partimize sahip çıkarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Partide bir ayrışma süreci var. Ben dünkü basın toplantısında da söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gitmenin hiçbir rasyonel, akılcı gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'de geçmişte siyasal, ideolojik ayrışmalar olduğunu ancak bugün yaşanan ayrışmanın ideolojik ya da politik gerekçelerinin olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan nerede ayrıştıklarını izah etmeleri gerekir. Böyle bir ayrılık yok. O yüzden ben giden arkadaşlarıma diyorum ki: Her zaman kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalan arkadaşlarıma da diyorum ki: Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz. Temaslar var, gelmek isteyenler var, birleştirmek isteyenler var; hep beraber göreceğiz" diye konuştu.