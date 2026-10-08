'YENİ'den CHP! Kılıçdaroğlu'nun "Baba Ocağı" planı tıkır tıkır işliyor... Vekillere kurultay ayarlı dönüş bileti
YENİ Parti'deki "pişman" vekillerin CHP ile olan 'geri dönüş' görüşmeleri hız kesmeden sürüyor. Takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı flörtte yeni bir gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li vekillere "Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz." çağrısında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu hesabını 14-15 Kasım'daki YENİ Parti kurultayına göre yapıyor. YENİ'den CHP'ye dönecek vekiller için ise "Öyle bir zamanda CHP’ye geçişler başlayacak ki YENİ Parti dağılıyor havası verilecek" deniliyor.
YENİ Parti'de kurultaya giderayak sular durulmuyor.
Parti içinde süregelen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerini arayışa itti. Bazı milletvekillerinin pişman olup "Baba Ocağı" olarak gördüğü CHP'ye dönmek istediği öğrenildi.
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li kaynaklar ise "Gelene kapımız açık, önümüzdeki günlerde her şey netleşecek" mesajı verdi.
SARI: GİDEN GELECEK
CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, konuya ilişkin Hatay'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'li vekillere "Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek" çağrısında bulunan Sarı, YENİ Partili vekillerle temas olduğunu bildirdi.
"CHP'DEN GİTMENİN AKILCI GEREKÇESİ YOK"
CHP'nin içinden geçtiği sürece değinen Sarı, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hep beraber partimize sahip çıkarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Partide bir ayrışma süreci var. Ben dünkü basın toplantısında da söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp gitmenin hiçbir rasyonel, akılcı gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.
CHP'de geçmişte siyasal, ideolojik ayrışmalar olduğunu ancak bugün yaşanan ayrışmanın ideolojik ya da politik gerekçelerinin olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan nerede ayrıştıklarını izah etmeleri gerekir. Böyle bir ayrılık yok. O yüzden ben giden arkadaşlarıma diyorum ki: Her zaman kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalan arkadaşlarıma da diyorum ki: Giden arkadaşlarımıza saygısızlık yapmayın, onlar gelecek. Kısa bir süre sonra bunları göreceksiniz. Temaslar var, gelmek isteyenler var, birleştirmek isteyenler var; hep beraber göreceğiz" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU HESABINI YENİ PARTİ KURULTAYINA GÖRE YAPIYOR
Kılıçdaroğlu'nun kasım ayındaki YENİ Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.
"YENİ PARTİ DAĞILIYOR MU HAVASI VERİLECEK"
Bazı CHP'li isimler de "Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. YENİ Parti dağılıyor mu havası verilecek" dedi.
KILIÇDAROĞLU "YENİ"DEN DÖNENLERLE GÜÇ TAZELEMEK İSTİYOR
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kongre ve kurultay takvimini başlattı. Kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu, YENİ Parti'den CHP'ye dönecek isimlerle güç tazelemek istiyor. Baba ocağına dönüşlerle partideki otoritesini sağlamlaştırma hesabı yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun seçimlere "ana muhalefet lideri" olarak girmek için kolları sıvadığı parti çevrelerinde zikrediliyor.