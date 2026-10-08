İki aile arasındaki kriz Celadet’in tırmanan öfkesiyle Munise için tehlikeli bir boyuta ulaşırken Hanzade abisi ve kocası arasında zor bir sınav verir.

GEÇMİŞTEN GELEN BEKLENMEDİK MİSAFİR

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur.

Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.