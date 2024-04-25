Rüküşlük ’Nara’ları

Türkiye'ye geldiklerinden itibaren gündemden hiç düşmeyen Wanda Nara ve Mauro İcardi, spor basınının yanı sıra magazin basınında da geniş yankı uyandırıyor. Yeşil sahalardaki başarısı kadar, eşi Wanda Nara'dan dolayı magazinde de kendine geniş yer bulan İcardi, Wanda'nın aykırı hareketlerine rağmen eşine sahip de çıkıyor. Wanda Nara da aynı şekilde Galatasaray'da oynayan eşini her fırsatta destekliyor.

KOMİK BENZETME!

Wanda Nara son olarak Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini aldı. Wanda Nara, Icardi'yi desteklediği sırada fotoğraf çekilmeyi de unutmadı. Giyimiyle kuşamıyla herkesin dilinde olan ve sosyal medyada yorumları 'yenge yeter artık' mesajlarıyla dolan Wanda Nara, bu kez de şaşırtmadı. Eşofman takımının altına giydiği beyaz topuklu ayakkabıları herkesin diline dolandı. Wanda'nın kombinini görenler, "Paçalı güvercine benzemiş", "Pijamalarla maça gelmiş" ve "Rezalet kombin" yorumları yaptı.

PAHALI KOMBİN!

Sosyetik yengenin bu kombinin fiyatı ise görenleri duyanları hayrete düşürdü. Wanda'nın eşofmanı 3 bin TL iken, içine giydiği ünlü markaya ait olan body'nin fiyatı ise 6 bin TL'idi. Beyaz deri stiletto ayakkabısının fiyatı 23 bin TL olan Wanda'nın koluna taktığı dünyaca ünlü markanın çantası ise tam 1 milyon 138 bin TL değerindeydi. Sosyetik ismin rüküş bulunan tribün kombini 1 milyon 170 bin TL'yi buldu.