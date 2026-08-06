Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! MGK öncesi sürpriz zirve: Çerçeve Yasa teklifi gündemde

"KÜRESEL PROJELERİN BOZULMASININ İLK ADIMI ATILDI"



Öte yandan atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." değerlendirmesini yapmıştı.



BAHÇELİ: HERKES KAZANMIŞTIR



"Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır" diyen MHP lideri, sürecin bir devlet projesi olduğunu vurgulamıştı. Sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etmişti.

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