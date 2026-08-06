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Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! MGK öncesi sürpriz zirve: Çerçeve Yasa teklifi gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MGK öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Külliye'deki "Cumhur" zirvesinin ana gündem maddesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen "Çerçeve Yasa" teklifi olacak. Terörsüz Türkiye'nin devlet projesi olduğunu belirten Bahçeli önceki gün "Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." değerlendirmesini yapmıştı.

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Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! MGK öncesi sürpriz zirve: Çerçeve Yasa teklifi gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Video Oynatma İkonu Cumhur İttifakı'nda zirve vakti: Çerçeve yasa teklifi masada


Saat 14.00'te yapılması planlanan sürpriz zirveyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! MGK öncesi sürpriz zirve: Çerçeve Yasa teklifi gündemde-2

ANA GÜNDEM ÇERÇEVE YASA KANUN TEKLİFİ

Külliye'deki "Cumhur" zirvesinin ana gündem maddesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan ve 12 maddeden oluşan Çerçeve Yasa Kanun Teklifi olacak.

Teklif, önceki gün 360 imza ile Meclis'e sunuldu. Örgütün silah bırakmasının tespit ve teyidi Milli Güvenlik Kurulunda olacak.

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! MGK öncesi sürpriz zirve: Çerçeve Yasa teklifi gündemde-3

"KÜRESEL PROJELERİN BOZULMASININ İLK ADIMI ATILDI"

Öte yandan atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." değerlendirmesini yapmıştı.

BAHÇELİ: HERKES KAZANMIŞTIR

"Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır" diyen MHP lideri, sürecin bir devlet projesi olduğunu vurgulamıştı. Sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etmişti.

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