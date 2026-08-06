Usulsüz vatandaşlık dosyasında WhatsApp trafiği ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Uğur Gültekin ile örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Halil Babacan arasındaki mesajlarda; gayrimenkul satış bedelleri, tapuda gösterilecek tutarlar, para iadeleri ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin ifadeler yer aldı.

Gültekin, aynı yazışmanın devamında, "Fakat kendisine bugün para vermeyeceğiz. Tapuyu aldıktan sonra haftaya parayı vereceğiz ama öncesinde geçişi yapalım, ülkesine dönmeden önce dedik." mesajını gönderdi. Ardından Babacan'dan onay isteyen Gültekin'in, "Onayınız olursa müşteriler birazdan burada, geçişi yapabilirim." dediği görüldü.

Uğur Gültekin'in bir gayrimenkul işlemi öncesinde İbrahim Halil Babacan'a bilgi verdiği mesajda , "İbrahim Bey merhaba. Mehmet Bey'in bilgisi dâhilinde sattığımız bir daireyi geri alıyoruz. Tapusunu müşteri almıştı. Gurbetçi Reel'de 800 bin TL'ye alıyoruz ama 1 milyon TL göstereceğiz. Müşteri bize satış vekâleti veriyor. Geçiş işlemini bugün yapacağız." ifadeleri yer aldı.

"PARAYI ŞAHSA YATIRACAĞIZ, ŞAHISTAN ÇEKİP KENDİSİNE VERECEĞİZ"

Yazışmanın devamında para hareketinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Gültekin, Babacan'a, "Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız. Haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz, tapu işlemi tamamlandığında." mesajını gönderdi. Babacan'ın buna "Olur, yapılabilir." yanıtını verdiği, Gültekin'in ise ardından "İşleme aldım İbrahim Bey." dediği görüldü.

150 BİN DOLARLIK ÖDEME İÇİN "ÇEK-YATIR" YAZIŞMASI

Dosyada yer alan bir başka WhatsApp görüşmesinde Jihad Jawad isimli kişinin gerçekleştireceği 150 bin dolarlık ödeme konuşuldu. Gültekin, Babacan'a, "İbrahim Bey, yarın Jihad Jawad geliyor. Eskiden Abdulghani Saadoun ile ortak aldığı arsa için bu kişiyi çıkartıp yeni ödeme planı yapmıştı. Yarın yine 150 bin USD ödemesi var." mesajını gönderdi.

Babacan'ın "Yarın ben olmayacağım." yanıtı üzerine Gültekin, eski ortağın daha önce yaptığı 36 bin dolarlık ödemenin iade edileceğini ve Jihad Jawad'ın 114 bin dolar daha ekleyerek parayı yeniden yatıracağını belirterek, "Eski ortağı 36.000 dolar ödeme yapmıştı. Şimdi fesih hazırlıyoruz. Yarın gelecek, 36 bin doları kendisine iade edeceğiz. Üstüne 114 bin dolar da Jihad Jawad ekleyip geri yatıracak." dedi.

Gültekin'in ardından, "Onayınız olursa çek-yatır işlemini yapalım İbrahim Bey, o zaman yarın." mesajını gönderdiği, Babacan'ın ise "Olur." yanıtını verdiği görüldü.