Usulsüz vatandaşlık dosyasında WhatsApp trafiği ortaya çıktı
İstanbul merkezli 16 ilde sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonun yeni detaylarına Takvim ulaştı. Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Uğur Gültekin ile örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Halil Babacan arasındaki WhatsApp yazışmaları dikkat çekti. Mesajlarda, 800 bin TL’ye alınacağı belirtilen bir dairenin 1 milyon TL gösterilmesinden, 1 milyon 95 bin dolarlık işlemde 500 bin doların resmî hesapta bırakılmasına kadar dikkat çeken ifadeler yer aldı.
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanırken, Takvim soruşturma dosyasında yer alan WhatsApp yazışmalarına ulaştı.
Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Uğur Gültekin ile örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Halil Babacan arasındaki mesajlarda; gayrimenkul satış bedelleri, tapuda gösterilecek tutarlar, para iadeleri ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin ifadeler yer aldı.
"800 BİN TL'YE ALIYORUZ AMA 1 MİLYON TL GÖSTERECEĞİZ"
Soruşturma dosyasına giren 27 Eylül 2021 tarihli WhatsApp yazışmasında, gayrimenkulün satış bedeli ile tapuda gösterilmesi planlanan tutar arasındaki fark dikkat çekti.
Uğur Gültekin'in bir gayrimenkul işlemi öncesinde İbrahim Halil Babacan'a bilgi verdiği mesajda, "İbrahim Bey merhaba. Mehmet Bey'in bilgisi dâhilinde sattığımız bir daireyi geri alıyoruz. Tapusunu müşteri almıştı. Gurbetçi Reel'de 800 bin TL'ye alıyoruz ama 1 milyon TL göstereceğiz. Müşteri bize satış vekâleti veriyor. Geçiş işlemini bugün yapacağız." ifadeleri yer aldı.
Gültekin, aynı yazışmanın devamında, "Fakat kendisine bugün para vermeyeceğiz. Tapuyu aldıktan sonra haftaya parayı vereceğiz ama öncesinde geçişi yapalım, ülkesine dönmeden önce dedik." mesajını gönderdi. Ardından Babacan'dan onay isteyen Gültekin'in, "Onayınız olursa müşteriler birazdan burada, geçişi yapabilirim." dediği görüldü.
"PARAYI ŞAHSA YATIRACAĞIZ, ŞAHISTAN ÇEKİP KENDİSİNE VERECEĞİZ"
Yazışmanın devamında para hareketinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Gültekin, Babacan'a, "Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız. Haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz, tapu işlemi tamamlandığında." mesajını gönderdi. Babacan'ın buna "Olur, yapılabilir." yanıtını verdiği, Gültekin'in ise ardından "İşleme aldım İbrahim Bey." dediği görüldü.
150 BİN DOLARLIK ÖDEME İÇİN "ÇEK-YATIR" YAZIŞMASI
Dosyada yer alan bir başka WhatsApp görüşmesinde Jihad Jawad isimli kişinin gerçekleştireceği 150 bin dolarlık ödeme konuşuldu. Gültekin, Babacan'a, "İbrahim Bey, yarın Jihad Jawad geliyor. Eskiden Abdulghani Saadoun ile ortak aldığı arsa için bu kişiyi çıkartıp yeni ödeme planı yapmıştı. Yarın yine 150 bin USD ödemesi var." mesajını gönderdi.
Babacan'ın "Yarın ben olmayacağım." yanıtı üzerine Gültekin, eski ortağın daha önce yaptığı 36 bin dolarlık ödemenin iade edileceğini ve Jihad Jawad'ın 114 bin dolar daha ekleyerek parayı yeniden yatıracağını belirterek, "Eski ortağı 36.000 dolar ödeme yapmıştı. Şimdi fesih hazırlıyoruz. Yarın gelecek, 36 bin doları kendisine iade edeceğiz. Üstüne 114 bin dolar da Jihad Jawad ekleyip geri yatıracak." dedi.
Gültekin'in ardından, "Onayınız olursa çek-yatır işlemini yapalım İbrahim Bey, o zaman yarın." mesajını gönderdiği, Babacan'ın ise "Olur." yanıtını verdiği görüldü.
1 MİLYON 95 BİN DOLARLIK İŞLEM WHATSAPP'TA
Soruşturma dosyasındaki dikkat çeken yazışmalardan biri de 17 Mart 2022 tarihini taşıyor.
Mesajlarda Mohammed Jihad Jawad Al-Obaidi isimli kişinin bir arsa için ödediği belirtilen 1 milyon 95 bin dolar ile resmî işlemde gösterilecek tutar konuşuldu.
Gültekin'in Babacan'a gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"İbrahim Bey günaydın. MOHAMMED JIHAD JAWAD AL-OBAIDI, arsa ile ilgili dün Mehmet Bey ile görüşmüşler. 1.095.000 USD almışlardı, biliyorsunuz. Tapu harcı yüksek geldiği için 500.000 USD olarak gösterelim dedi Mehmet Bey. Ben de konuyu daha önce bize teklif ettiler, görüştük, olumsuz cevap verdik, dedim. Fakat Mehmet Bey, MOHAMMED JIHAD JAWAD AL-OBAIDI'na para iadesi gösterelim, geçiş yapalım, 500.000 USD resmî hesapta kalacak şekilde işlem yapalım, sorun olmaz, dedi. Müşteri de yarın buraya geliyor, taksit ödemesi yapacak hem de vekâlet verecek. Gelmişken Mehmet Bey'in belirttiği gibi işlem hesabınızdan ona iade gösterip 500.000 USD resmî rakam üzerinden devam edelim mi?"
Mesajda özellikle "500.000 USD resmî hesapta kalacak şekilde işlem yapalım" ifadesi dikkat çekti.
TAPU HARCI İÇİN KREDİ KARTI MESAJI
Aynı günkü görüşmede tapu harcı ödemesine ilişkin yazışma da dosyada yer aldı. Gültekin'in Babacan'a, "İbrahim Bey, 44.016,26 TL tapu harcı ödemesi için VakıfBank kredi kartı SMS'i geldi mi?" mesajını gönderdiği, ardından ekran görüntülerinde 44.016,26 TL tutarındaki ödeme için banka tarafından gönderilen doğrulama SMS'inin yer aldığı görüldü. Gültekin'in daha sonra "Teşekkürler İbrahim Bey." mesajını gönderdiği anlaşıldı.
"8,5 MİLYON TL MEHMET BEY'E İADE GELDİ"
Dosyada yer alan 15 Haziran 2022 tarihli WhatsApp görüşmesinde ise bu kez 8,5 milyon TL'lik para hareketi gündeme geldi. Gültekin, Babacan'a, "İbrahim Bey, ÖİB Bodrum'dan 8,5 milyon TL Mehmet Bey'e iade geldi." mesajını gönderdi.
Yazışmanın devamında farklı kişilere yapılan havalelerden söz eden Gültekin, "Emre Bey'e ve Özgür Bey'e havale yapmıştık, onları hemen istedim." ve ardından "Emre Bey yolladı, Özgür Bey de birazdan yolluyor." ifadelerini kullandı.
Gültekin'in son olarak, "Ferudun ile Hasan da yarın sabah bankaya gelecek. Çek-yatır yapacağım, bilginiz olsun." mesajını gönderdiği, Babacan'ın ise "Tamam." yanıtını verdiği görüldü.
687 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI
Soruşturmanın merkezinde, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiası bulunuyor.
Soruşturma kapsamında yapılan mali ve teknik incelemelerde bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı öne sürüldü.
Vatandaşlık işlemleri için Türkiye'ye girmesi gereken dövizin sisteme sokulmadığı, aracı şirketlerin veya satıcıların kendi paralarının gayrimenkul satışından kaynaklanan para hareketleri gibi gösterildiği iddia edildi.
KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 50 BİN DOLAR İDDİASI
MASAK analizlerinde, söz konusu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden kişi başına ortalama 50 bin dolar alındığının belirlendiği aktarıldı.
Bilirkişi ve mali incelemelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, vatandaşlık işlemleri nedeniyle Türkiye'ye girmesi gereken döviz açısından 51 milyon 600 bin dolarlık kayıp oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.
Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı değerlendirilen 687 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığı bildirildi.
SORUŞTURMADA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI
Takvim'in ulaştığı soruşturma detaylarına göre, yapının İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın önderliğinde hareket ettiği öne sürüldü.
Operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 72 şüpheli yakalandı. Örgüte mensup olmadığı değerlendirilen 17 kişinin ise ifadelerinin alınmasının planlandığı belirtildi.
Soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan bir ihbarın ardından başladığı, açık ve kapalı kaynaklardan elde edilen bilgilerin saha çalışmaları, para hareketleri ve gayrimenkullerin piyasa değerleriyle karşılaştırıldığı bildirildi.
7 ŞİRKETE KAYYUM, 1.045 GAYRİMENKULE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı.
Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.