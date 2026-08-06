Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Ertuğrul Özkök ifadede çark etti: Aklımın ucundan bile geçmez

"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece. Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim."

SAVCILIKTA GERİ VİTES

Programdaki sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Özkök, savcılıktaki ifadesinin ardından bu kez farklı bir söyleme başvurdu.

Adliye çıkışında konuşan Özkök, "Savcı ifademizi aldı. Biz de söyledik, daha önce de söylediğim gibi, benim Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem asla aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey. Biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirme savcımızın" dedi.

Programda Franco benzetmesi yapan Özkök'ün, savcılık sonrası "hakaret aklımın ucundan bile geçmez" sözleri dikkat çekti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI

Özkök'ün skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletin hür iradesi ve demokratik seçimlerle göreve geldiğini vurgulayarak Franco benzetmesini "akıl ve izan yoksunluğu" olarak nitelendirdi.

Çelik ayrıca, demokratik meşruiyete sahip bir lider ile Franco'nun kıyaslanmasını "zihinsel ve ahlaki bir sefalet" sözleriyle eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Özkök'ün sözlerini "milli iradeye ve sandığın şerefine yönelik açık bir hadsizlik" olarak değerlendirdi.

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