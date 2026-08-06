Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı! Ertuğrul Özkök ifadede çark etti: Aklımın ucundan bile geçmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “diktatör” iftirası atan Ertuğrul Özkök, hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Özkök, adliye çıkışında ise “Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem asla aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey” diyerek daha önceki sözlerinden geri adım attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Özkök, savcılığa ifade verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I FRANCO ÜZERİNDEN HEDEF ALDI
Özkök, Bahar Feyzan'ın programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin yönetim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İspanya'daki Franco dönemini örnek gösterdi.
Özkök programda şu ifadeleri kullandı:
"Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece. Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim."
Özkök'ün Başkan Erdoğan'ın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü üzerinden değerlendiren skandal sözleri büyük tepki çekti.
SAVCILIKTA GERİ VİTES
Programdaki sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Özkök, savcılıktaki ifadesinin ardından bu kez farklı bir söyleme başvurdu.
Adliye çıkışında konuşan Özkök, "Savcı ifademizi aldı. Biz de söyledik, daha önce de söylediğim gibi, benim Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem asla aklımın ucundan bile geçmeyecek bir şey. Biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirme savcımızın" dedi.
Programda Franco benzetmesi yapan Özkök'ün, savcılık sonrası "hakaret aklımın ucundan bile geçmez" sözleri dikkat çekti.
AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI
Özkök'ün skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki gelmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletin hür iradesi ve demokratik seçimlerle göreve geldiğini vurgulayarak Franco benzetmesini "akıl ve izan yoksunluğu" olarak nitelendirdi.
Çelik ayrıca, demokratik meşruiyete sahip bir lider ile Franco'nun kıyaslanmasını "zihinsel ve ahlaki bir sefalet" sözleriyle eleştirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Özkök'ün sözlerini "milli iradeye ve sandığın şerefine yönelik açık bir hadsizlik" olarak değerlendirdi.