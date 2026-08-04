CHP uçkura battı! İlkay Çiçek Özkan Yalım'dan da beter çıktı... Yasak aşkla mide bulandıran yazışmalar: Eşcinsel içerikli mesajlar
CHP yine uçkura battı, İzmir Menderes'teki skandal Uşak'taki Özkan Yalım vakasından beter çıktı... Gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile mide bulandıran yazışmaları deşifre oldu. Evli olduğu bilinen Çiçek'in sevgilisine bel altı uygunsuz görüntüler atıp, aynı şekilde uygunsuz görüntüler istediği görüldü. Sevgilisini "Şu an azgın boğa gibiyim" diyerek otele davet eden Çiçek'in tüm belediye çalışanlarının namusuna göz dikmesi ve eşcinsel içerikli mesajlar göndermesi "yuh" dedirtti. CHP'li başkanın rüşvet çarkını yardımcıları üzerinden yürüttüğü görülürken o dönem Özgür Özel idaresindeki Genel Merkez'in skandala göz yumduğu ortaya çıktı.
CHP'de Epsteinvari skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın isimlerinin anıldığı rüşvet ve uçkur skandallarının bir benzeri İzmir Menderes'te görüldü.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Evli olduğu bilinen CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile mide bulandıran yazışmaları, eşcinsel içerikli mesajları ve rüşvet itirafı ortaya çıktı.
"BUNLAR PARAYA ALIŞMIŞ, EL KALDIRMAK İÇİN PARA İSTİYORLAR"
Çiçek'in CHP'li Meclis üyelerini "Bunlar paraya alışmış, el kaldırmak için para istiyorlar. Önergeye göre para istiyorlar. Sıçmaya giderken para isteyecekler neredeyse" diyerek sevgilisini şikayet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
CHP'Lİ KADIN MECLİS ÜYESİNE AĞIR HAKARETLER: "RÜŞVETÇİ K**LTAK"
Çiçek'in "Seyhan" isimli bir başka CHP'li Meclis üyesi için "K...ltak o da alışmış rüşvete. Aynı şekilde Ferdi ve Yılmaz da aynı Hepsi birbirinden pislik bunların. Bir dahaki dönem kurtulmam lazım" dediği görüldü.
"EL ALTINDAN PARA ALDIK" DEDİ, BİR BAŞKA KADIN ÜYEYE KÜFRETTİ
Konuşmasının bir kısmında "Müteahhitten el altından para aldık" itirafında bulunan İlkay Çiçek, CHP'li Meclis Üyesi Tülay Dişçi'nin arkasından "K...tak" diye hakaret ettiği görüldü.
"ŞU AN AZGIN BOĞA GİBİYİM"
Sevgilisinin CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e "Boğam" diye hitap ettiği görülürken, ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları CHP'deki skandalın Uşak'taki Özkan Yalım vakasından da beter olduğunu gösterdi.
CHP'li Çiçek'in sevgilisine önce bel altı uygunsuz görüntüler atıp, aynı şekilde uygunsuz görüntüler istediği sonra da otele davet ettiği görüldü.
İkili arasındaki yazışmalardan öne çıkanlar şu şekilde:
CHP'li İlkay Çiçek: Şu an oteldeyim yanımda olsan çatır çatır yalayacaktım seni.
Çiçek'in yasak aşkı: Aşkım sen iyice azmışsın bu saatte.
İlkay Çiçek: Bebeğim küçük İlkay durmuyor, sana çok düşkün.
Çiçek'in yasak aşkı: Küçük İlkay'ı gönder bakalım. Sal pantolonu indir aşkım.
(Bu yazışmalardan sonra CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisine uygunsuz görüntüler attı)
İlkay Çiçek: Çok fena azdım
Çiçek'in yasak aşkı: Kudur aşkım kudur.
İlkay Çiçek: Şu an azgın boğa gibiyim.
EŞCİNSEL İÇERİKLİ İĞRENÇ YAZIŞMALAR: ÖYLE BİR AZMIŞIM Kİ KADIN ERKEK DİNLEMEM
CHP'li Çiçek'in sevgilisi ile olan bir başka yazışmasında belediye çalışanlarının namusuna göz diktiği, şoförünün yanında cinsel organının fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. Eşcinsel içerikli mesajlar "yuh" dedirtti.
Kayda geçen iğrenç mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
- Şoförü s***m neredeyse. Belediyeye geçiyorum önüme kim çıksa s****m.
- Azgınlıktan belediye çalışanlarını s****m.
- Bebeği öyle bir azmışım ki kadın erkek dinlemem....
RÜŞVET ÇARKINI İTİRAF ETTİ
İkili arasındaki gayri ahlaki yazışmaların yanı sıra rüşvet çarkını itiraf eden konuşmalar da radara takıldı.
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez üzerinden müteahhitlerden para aldığı bizzat birinci ağızdan itiraf edildi.
"Bunlar yüzünden ben para alamıyorum" diyerek başkan yardımcılarından veryansın eden Çiçek'in "Müteahhitlere sorun çıkaran Rüzgar. Parayı da alan kendisi. Ben ondan alıyorum, müteahhitle muhatap olmuyorum. Ama pe***nk 2 milyon alıyorsa bana 1 milyon aldım diyor. Ben biliyorum ama sesimi çıkaramıyorum. Salağa yatıyorum" dediği görüldü.
ÖZEL VE YÖNETİMİ GÖZ YUMDU!
Dahası Özgür Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi'nin rüşvet çarkından haberdar olduğu ancak herhangi bir işlem yapmadığı görüldü.
CHP'li Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt için "Bunlar beni Genel Merkez'e taşıdılar. Üç gün boyunca benim ismimi söylediler. Ellerinde açıklarım var bundan dolayı sesimi çıkaramıyorum" dedi.
"İMAMOĞLU'NUN AYAĞINI ÖZGÜR ÖZEL KAYDIRDI"
Çiçek, CHP içindeki kayıkçı kavgasına ilişkin de "Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadılar. Birbirlerini sattılar. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
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