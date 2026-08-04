CHP uçkura battı! İlkay Çiçek Özkan Yalım'dan da beter çıktı... Yasak aşkla mide bulandıran yazışmalar: Eşcinsel içerikli mesajlar

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

CHP'de Epsteinvari skandalların ardı arkası kesilmiyor. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın isimlerinin anıldığı rüşvet ve uçkur skandallarının bir benzeri İzmir Menderes'te görüldü.

Evli olduğu bilinen CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile mide bulandıran yazışmaları, eşcinsel içerikli mesajları ve rüşvet itirafı ortaya çıktı. "BUNLAR PARAYA ALIŞMIŞ, EL KALDIRMAK İÇİN PARA İSTİYORLAR" Çiçek'in CHP'li Meclis üyelerini "Bunlar paraya alışmış, el kaldırmak için para istiyorlar. Önergeye göre para istiyorlar. Sıçmaya giderken para isteyecekler neredeyse" diyerek sevgilisini şikayet etmesi dikkatlerden kaçmadı.





CHP'Lİ KADIN MECLİS ÜYESİNE AĞIR HAKARETLER: "RÜŞVETÇİ K**LTAK"



Çiçek'in "Seyhan" isimli bir başka CHP'li Meclis üyesi için "K...ltak o da alışmış rüşvete. Aynı şekilde Ferdi ve Yılmaz da aynı Hepsi birbirinden pislik bunların. Bir dahaki dönem kurtulmam lazım" dediği görüldü.

"EL ALTINDAN PARA ALDIK" DEDİ, BİR BAŞKA KADIN ÜYEYE KÜFRETTİ



Konuşmasının bir kısmında "Müteahhitten el altından para aldık" itirafında bulunan İlkay Çiçek, CHP'li Meclis Üyesi Tülay Dişçi'nin arkasından "K...tak" diye hakaret ettiği görüldü.