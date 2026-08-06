Heybeliada Deniz Harp Okulu’ndaki yangın kontrol altında
Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu’nun çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangın, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında devam eden restorasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın ve ekiplerin müdahalesi dronla havadan görüntülendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel