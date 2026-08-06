Heybeliada Deniz Harp Okulu’ndaki yangın kontrol altında

Yangın, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi.

Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda yangın

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında devam eden restorasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.