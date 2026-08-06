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Heybeliada Deniz Harp Okulu’ndaki yangın kontrol altında

Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu’nun çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Heybeliada Deniz Harp Okulu’ndaki yangın kontrol altında

Yangın, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda yangın

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında devam eden restorasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Deniz Harp Okulu’nda yangın paniği! Ekipler bölgede (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)Deniz Harp Okulu’nda yangın paniği! Ekipler bölgede (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Heybeliada Deniz Harp Okulu’ndaki yangın kontrol altında-2

YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın ve ekiplerin müdahalesi dronla havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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