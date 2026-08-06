



DENİZBANK



Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açmaları, 2 otomatik fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde toplam 18.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.



GARANTİ BBVA



Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus sunuyor.





ING



Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 4.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.



İŞ BANKASI



25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı sunuyor.





KUVEYT TÜRK



14.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına 1.000 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı var.



ŞEKERBANK



Yeni müşterilere ve taahhüdü biten emeklilere 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.