Fenerbahçe'nin istediği Endrick için onay! Eski dosttan jest geldi
Fenerbahçe transferde Endrick için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, İspanyol devi Real Madrid'e teklifini iletti. Başkent temsilcisinin teknik direktörü Jose Mourinho, genç yıldız hakkındaki kararını verdi. Brezilyalı forvetin takımdan ayrılması adına çok önemli bir fırsat yakalandı. İşte detaylar...
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle sahadan büyük bir avantajla ayrılan Kanarya, rövanşa 11 Ağustos'ta çıkacak. Alacağı sonuçla birlikte play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
KAMER AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Sturm Graz maçının ardından "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek." ifadelerini kullanmıştı.
TRANSFERDE KRİTİK GÜNLER
Bir yandan sahada başarılı olmak için mücadele veren Fenerbahçe diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, bir forvet takviyesi için kolları sıvarken gündemdeki isimlerin başında Real Madrid forması giyen Endrick geliyor. Genç sambacı aynı zamanda 10+4 kontenjanına da uyuyor. İspanyol temsilcisiyle ilk görüşme yapıldı.
KİRALANACAK
Fenerbahçe'nin Endrick özelindeki düşüncesi kiralık olarak bu süreci tamamlayabilmek. Geçen sezonun ikinci yarısını Lyon'da geçiren yıldız forvetin ayrılması konusunda başkent ekibinden karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho, genç forvetin kiralanmasına onay verdi. Eğer el sıkışılabilirse geçici transfer gerçekleştirilecek ve resmen açıklanacak.
ENDRICK KİMDİR?
Tam adıyla Endrick Felipe Moreira de Sousa, 21 Temmuz 2006'da Brezilya'nın Federal Bölgesi'ndeki Taguatinga'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu 1,73 metre boyunda. Endrick, Palmeiras altyapısına 2016 yılında 11 yaşındayken katıldı. Brezilya ekibinin altyapısında 169 maçta 165 gol kaydederek çok erken yaşta ülkenin en fazla konuşulan yeteneklerinden biri oldu.
Palmeiras A Takımı'nda 16 yaşında forma giymeye başladı. Kulüp tarihinde 11 yaş altından profesyonel takıma kadar bütün kategorilerde şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu. Palmeiras kariyerinde iki Brezilya Ligi, bir Brezilya Süper Kupası ve iki Paulista şampiyonluğu kazandı.
Real Madrid, Endrick'in transferi için Palmeiras ve oyuncunun ailesiyle Aralık 2022'de anlaşmaya vardı. FIFA, operasyonun toplam değerini yaklaşık 70 milyon avroluk bir paket olarak tanımladı. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra Temmuz 2024'te Madrid'e katıldı.
REAL MADRID'DEKİ İLKLERİ
Endrick, Real Madrid formasıyla ilk resmî maçına 25 Ağustos 2024'te Valladolid karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra gol attı. 18 yıl 35 günlükken, Real Madrid adına La Liga'da gol atan en genç yabancı futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Stuttgart'a gol atan Endrick, 18 yıl 58 günlükken Real Madrid'in Avrupa Kupası tarihindeki en genç golcüsü unvanını aldı. Bu alanda Raúl'ün rekorunu geçti.
21 Temmuz 2026 itibarıyla Real Madrid'de toplam 40 resmî maça çıkıp 7 gol attı. Madrid formasıyla UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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