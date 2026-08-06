Fenerbahçe'nin istediği Endrick için onay! Eski dosttan jest geldi

Fenerbahçe'nin Endrick özelindeki düşüncesi kiralık olarak bu süreci tamamlayabilmek. Geçen sezonun ikinci yarısını Lyon'da geçiren yıldız forvetin ayrılması konusunda başkent ekibinden karar çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho, genç forvetin kiralanmasına onay verdi. Eğer el sıkışılabilirse geçici transfer gerçekleştirilecek ve resmen açıklanacak.

Endrick geçen sezon Lyon'a kiralandı

ENDRICK KİMDİR?

Tam adıyla Endrick Felipe Moreira de Sousa, 21 Temmuz 2006'da Brezilya'nın Federal Bölgesi'ndeki Taguatinga'da doğdu. 20 yaşındaki futbolcu 1,73 metre boyunda. Endrick, Palmeiras altyapısına 2016 yılında 11 yaşındayken katıldı. Brezilya ekibinin altyapısında 169 maçta 165 gol kaydederek çok erken yaşta ülkenin en fazla konuşulan yeteneklerinden biri oldu.

Palmeiras A Takımı'nda 16 yaşında forma giymeye başladı. Kulüp tarihinde 11 yaş altından profesyonel takıma kadar bütün kategorilerde şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu. Palmeiras kariyerinde iki Brezilya Ligi, bir Brezilya Süper Kupası ve iki Paulista şampiyonluğu kazandı.

Real Madrid, Endrick'in transferi için Palmeiras ve oyuncunun ailesiyle Aralık 2022'de anlaşmaya vardı. FIFA, operasyonun toplam değerini yaklaşık 70 milyon avroluk bir paket olarak tanımladı. Oyuncu 18 yaşına girdikten sonra Temmuz 2024'te Madrid'e katıldı.