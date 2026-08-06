Çekya'da vurgun! Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 yendi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaştı. Kartal, 10 kişi kaldığı mücadeleden 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 galip ayrılıp tur için avantaj yakaladı. Rövanş haftaya Dolmabahçe'de oynanacak.
Beşiktaş, Hradec Kralove ile Çekya'da karşılaştı. Zorlu randevuda ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devrede Kartal büyük bir şok yaşadı. Dakikalar 71'i gösterirken Kassoum Ouattara ilk kez 11'de çıktığı maçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan sürede işi daha da zorlaşan Kartal, Ndidi'nin ortası sonrası istediğini aldı. Savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Semih Kılıçsoy ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı zamanda bu gol maçın da skoru oldu.
Vincenzo Italiano ve öğrencileri yeni sezondaki 3. maçında da kalesini gole kapatırken rövanş için de avantaj sağladı. Kartal, gelecek hafta turu geçmesi halinde play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Rumen hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
2' Van Buren sarı kart gördü
Hradec Králové'de Van Buren, top kazanma mücadelesinde ayağını fazla kaldırdı. Djaló, aldığı darbenin ardından kafasını tutarak acı içinde yerde kaldı.
Sakatlık nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra yeniden başladı. Hakem, Van Buren'e sarı kart gösterdi.
7' Hradec Králové tehlikeli geldi
Hradec Králové, Kučera ile sağ kanattan etkili geldi. Topu taşıyan Çek futbolcu ceza sahasına girdi, Djaló'dan sıyrılarak son çizgiye indi ve yerden içeri çevirdi.
Alexander Nübel, kritik müdahalesiyle gole izin vermedi.
10' Beşiktaş kontra atakla geldi
Beşiktaş kontra atakta gole yaklaştı. Orkun Kökçü takımını hızlı hücuma çıkardı. Yerden pasında İlhan Fakılı topla buluştu ve arka direkteki boş arkadaşını görmek istedi.
Hradec Králové savunması son anda araya girdi. Yükseklik kazanan ve kaleye yönelen topu kaleci güçlükle kornere çeldi.
12' Beşiktaş kalesi tehlike atlattı
Hradec Králové kalabalık geldi. Ceza sahası yayı gerisinde boş kalan Slončík şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta çıktı. Beşiktaş kalesi önemli bir tehlike atlattı.
22' Hradec Králové bir kez daha yokladı
Hradec Králové, Beşiktaş yarı sahasına yerleşti. Şut pozisyonu bulan Uhrinčat şansını denedi ancak vuruşunda top kaleyi bulmadı.
25' İlhan Fakılı kaleyi yokladı
Beşiktaş atağında İlhan Fakılı ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Topu sağına çeken genç futbolcu şutunu çekti ancak vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerine gitti.
Bu pozisyon, Beşiktaş'ın ilk 25 dakikadaki 6. şutu oldu.
37' Černý sarı kart gördü
Beşiktaş'ta Václav Černý sarı kart gördü.
39' Hradec Králové büyük fırsatı kaçırdı
Hradec Králové, sol taraftan kazandığı duran topun ardından gelişen pozisyonda gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu Darida yerden kale ağzına çevirdi.
Mihăilă topa dokunamayınca Çekya ekibi çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.
41' Oh direğe takıldı
Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası yayı üzerinde sırtı dönük pozisyonda topla buluştu. Yüzünü kaleye döner dönmez çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
44' Emirhan Topçu çizgiden çıkardı
Hradec Králové gole çok yaklaştı. Daniel Horák ceza sahasında şut şansı yakaladı ve yerden sert vurdu.
Kaleye giden topu Emirhan Topçu son anda çizgiden çıkararak Beşiktaş'ı geriye düşmekten kurtardı.
İlk yarı sonucu | Hradec Králové 0-0 Beşiktaş
Çekya'da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın bir topu direkten dönerken Hradec Králové'nin net fırsatında Emirhan Topçu çizgide gole izin vermedi.
Siyah-beyazlı temsilcimiz ilk yarıda 8 şut çekti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarının ilk düdüğü geldi. İki takım da sahaya aynı 11'lerle çıktı.
48' Mutlak gol kaçtı
Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu sektirdi. Kale ağzında boş durumda kalan Václav Černý'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
54' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı
Beşiktaş, organize gelişen atakta yine etkili geldi. Černý sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Orkun Kökçü gelişine plase vuruşunu yaptı ancak kaleci son anda topu kornere çelmeyi başardı.
65' Černý kaleyi yokladı
Beşiktaş geçiş hücumunda gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Černý, topu soluna çekip ceza sahası dışından şutunu çekti. Siyah-beyazlıların maçtaki 19. şutunda top kalecide kaldı.
69' Beşiktaş büyük şansı değerlendiremedi
Hradec Králové savunmasında yapılan hatanın ardından Beşiktaş net bir gol fırsatı yakaladı. Černý'nin servisinde Hyeon-Gyu Oh son vuruşu yapamadı ve siyah-beyazlılar büyük bir fırsattan yararlanamadı.
70' Nübel'den peş peşe kurtarışlar
Hradec Králové etkili geldi. Umar Abdullahi ceza sahasında topla buluşup önünü boşalttı ve gol pozisyonuna girdi. Alexander Nübel açıyı çok iyi kapatarak şutu çıkardı.
Atağın devamında ceza sahası dışından gelen vuruşta Nübel bir kez daha sahneye çıktı ve topu üst direğin dibinden kornere çeldi.
72' Beşiktaş 10 kişi kaldı
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara kırmızı kart gördü. 65. dakikada sarı kart gören Ouattara, kısa süre sonra ikinci sarı kartını da gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Siyah-beyazlılarda bu sezon oynanan ilk 3 resmi maçta da kırmızı kart çıktı.
76' Italiano'dan üç değişiklik
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano üç değişiklik birden yaptı. Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Václav Černý oyundan çıktı. Wilfred Ndidi, Rıdvan Yılmaz ve Semih Kılıçsoy mücadeleye dahil oldu.
80' GOL | Hradec Králové 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, 10 kişi kaldığı deplasmanda Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçti. Olaitan sağ tarafta Wilfred Ndidi'yi kaçırdı. Ndidi'nin kale ağzına yaptığı ortada kaleci topu elinden kaçırdı.
Pozisyonu iyi takip eden Semih Kılıçsoy kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
88' Beşiktaş'ta son hamle
Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ve Salih Özcan oyundan çıktı. Mustafa Hekimoğlu ve Agbadou sahaya dahil oldu.
Maç sonucu | Hradec Králové 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, 10 kişi kaldığı deplasmanda Hradec Králové'yi 1-0 mağlup ederek play-off yolunda avantajı eline geçirdi.
Vincenzo Italiano'nun takımı bu sezon çıktığı 3 resmi maçı da kazanırken kalesinde gol görmedi.
ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, savunma hattının büyük bölümünü korudu. Kalede Alexander Nübel görev alırken savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Tiago Djaló, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara oluşturdu.
Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan görev yaptı. Hücum hattının sağında Václav Černý, solunda İlhan Fakılı forma giyerken santrfor pozisyonunda Hyeon-gyu Oh yer aldı.
OUATTARA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı formayla ilk kez başlangıç kadrosuna girdi. Italiano, Midtjylland karşısında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız sol beki tercih etti.
Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk sürelerini Midtjylland ile İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında almıştı. Genç futbolcu, Hradec Králové deplasmanında ise maça ilk 11'de başladı.
SAVUNMADA ÜÇ İSİM YERİNİ KORUDU
Italiano, savunma hattında yalnızca sol bek değişikliğine gitti. Amir Murillo sağ bekte, Tiago Djaló ile Emirhan Topçu ise stoper bölgesinde yerlerini korudu.
Kalede tercihini yine Alexander Nübel'den yana kullanan İtalyan çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ı yedekler arasına aldı.
ORTA SAHA ORKUN'A EMANET
Beşiktaş'ın orta saha üçlüsünü Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan oluşturdu. Kaptan Orkun Kökçü, takımın hücum organizasyonlarında merkez rolü üstlendi.
Siyah-beyazlıların kanatlarında Václav Černý ile İlhan Fakılı görev yaparken gol yollarındaki tercih Hyeon-gyu Oh oldu.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Çekya ve çevre ülkelerde yaşayan Beşiktaş taraftarları, Hradec Králové karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Beşiktaşlı futbolcular da ısınma bölümünün ardından deplasman tribününe giderek taraftarları selamladı.
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