Çekya'da vurgun! Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 yendi

Beşiktaş, Hradec Kralove ile Çekya'da karşılaştı. Zorlu randevuda ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devrede Kartal büyük bir şok yaşadı. Dakikalar 71'i gösterirken Kassoum Ouattara ilk kez 11'de çıktığı maçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan sürede işi daha da zorlaşan Kartal, Ndidi'nin ortası sonrası istediğini aldı. Savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Semih Kılıçsoy ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı zamanda bu gol maçın da skoru oldu.

Vincenzo Italiano ve öğrencileri yeni sezondaki 3. maçında da kalesini gole kapatırken rövanş için de avantaj sağladı. Kartal, gelecek hafta turu geçmesi halinde play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden gelen Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.