Bilindiği üzere Hür Ağbaba, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi. Süleyman Ekinci'nin de Egeşehir'in başına Veli Ağbaba'nın referansı ile getirildiği dile getiriliyor. "ORTAĞIM DEĞİL" DEDİ, ORTAĞI ÇIKTI! Ağbaba, Ekinci ile olan ortaklıklarına perde çekmek için "Süleyman Ekinci ortağım değil ama yakın dostum" dese de Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları bu söylemi yalanlıyor.





HİSSESİNİ HÜR AĞBABA'YA DEVRETTİ



Veli Ağbaba'nın "Her şeyine kefilim" dediği Süleyman Ekinci'nin 2023 yılında 17 milyon TL'lik hisse payının 8,5 milyon TL'sini Hür Ağbaba'ya geriye kalan 8,5 milyonunu ise Battal Gazi Nergiz'e devrettiği görüldü.





GÜZELBAHÇE'YE "ÖZEL" İLGİ



Mezkur şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Güzelbahçe'de satışa çıkardığı 1668 ada 2 parsel (8.960 m²) ve 1609 ada 1 parsel (1.283 m²) ihalelerine teklif veren şirketler arasında yer alması dikkatlerden kaçmadı.





PARAVAN ŞİRKET OYUNU



Dahası Ağbaba-Ekinci-Nergiz "Trio"sunun paravan şirketlere hisse devredip daha sonra bunlar üzerinden başka ihalelere girdiği saptandı.



Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki 2021 tarihli kayda göre, Trio ortaklarından Battal Gazi Nergiz hissesini ASVİ Yapı'ya devretti. Ne tesadüftür ki ASVİ Yapı'nın ismi İzmir Güzelbahçe'deki ihalelerden çıktı.

GÜZELBAHÇE'DEKİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEN DE AĞBABA ÇIKTI



İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe Kampüsü'ndeki inşaatın yüklenicisinin ASVİ Yapı olduğu belirlendi.



HEM İHALEDE HEM DE DENETİMDE USULSÜZLÜK



Ortaya çıkan tablo aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında organize usulsüzlük yaptığını gösterdi. "Çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" tescillendi.









MASAK raporlarına göre, CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya 27 Şubat 2024 tarihinde sekreteri aracılığıyla 500 bin TL gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Benzeri bir süreç Seferihisar'da da yaşanmış, iskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon TL'lik rüşvetin 500 bin TL'lik kısmının, belediye başkan yardımcısından başlayıp Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptanmıştı. Rüşvete aracılık ettiği belirtilen Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı.