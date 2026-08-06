Veli Ağbaba'nın Ege "TRİO"su! Malatya'dan İzmir ve Aydın'a uzanan rantın "YENİ" foyası: Paravan şirketlerle hülleli işler
Dünün CHP'lisi, bugünün YENİ Partilisi Veli Ağbaba'nın kurduğu "SİSTEM" deşifre oluyor. Takvim.com.tr, Malatya'dan Ege'nin sahil kıyılarına uzanan rant köprüsündeki hülleli işleri belgelerle açıklıyor. Veli Ağbaba'nın "Ortağım değil ama her şeyine kefilim" dediği tutuklu Egeşehir Müdürü Süleyman Ekinci, Hür Ağbaba'nın ortağı çıktı. TRİO isimli şirket üzerinden yürüyen ortaklıkta ikili arasında milyonluk hisse devirleri kayda geçti. "Egeşehir" şemsiyesi altında İzmir Güzelbahçe'deki ihalelerde boy gösteren TRİO'nun ASVİ Yapı'yı paravan olarak kullanıp ihaleler aldığı belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş'ye yönelik yürüttüğü "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması, Malatya-İzmir hattında kurulan rant köprüsünü gün yüzüne çıkardı.
Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile geçtiğimiz günlerde aynı soruşturmadan gözaltına alınan Hür Ağbaba'nın ticari ortaklık yürüttüğü belgelendi.
Bilindiği üzere Hür Ağbaba, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi. Süleyman Ekinci'nin de Egeşehir'in başına Veli Ağbaba'nın referansı ile getirildiği dile getiriliyor.
"ORTAĞIM DEĞİL" DEDİ, ORTAĞI ÇIKTI!
Ağbaba, Ekinci ile olan ortaklıklarına perde çekmek için "Süleyman Ekinci ortağım değil ama yakın dostum" dese de Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları bu söylemi yalanlıyor.
Tarafların Trio Girişim Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden ortaklık yürütüp ihaleler aldığı belirlendi.
HİSSESİNİ HÜR AĞBABA'YA DEVRETTİ
Veli Ağbaba'nın "Her şeyine kefilim" dediği Süleyman Ekinci'nin 2023 yılında 17 milyon TL'lik hisse payının 8,5 milyon TL'sini Hür Ağbaba'ya geriye kalan 8,5 milyonunu ise Battal Gazi Nergiz'e devrettiği görüldü.
GÜZELBAHÇE'YE "ÖZEL" İLGİ
Mezkur şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Güzelbahçe'de satışa çıkardığı 1668 ada 2 parsel (8.960 m²) ve 1609 ada 1 parsel (1.283 m²) ihalelerine teklif veren şirketler arasında yer alması dikkatlerden kaçmadı.
PARAVAN ŞİRKET OYUNU
Dahası Ağbaba-Ekinci-Nergiz "Trio"sunun paravan şirketlere hisse devredip daha sonra bunlar üzerinden başka ihalelere girdiği saptandı.
Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki 2021 tarihli kayda göre, Trio ortaklarından Battal Gazi Nergiz hissesini ASVİ Yapı'ya devretti. Ne tesadüftür ki ASVİ Yapı'nın ismi İzmir Güzelbahçe'deki ihalelerden çıktı.
GÜZELBAHÇE'DEKİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEN DE AĞBABA ÇIKTI
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe Kampüsü'ndeki inşaatın yüklenicisinin ASVİ Yapı olduğu belirlendi.
HEM İHALEDE HEM DE DENETİMDE USULSÜZLÜK
Ortaya çıkan tablo aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında organize usulsüzlük yaptığını gösterdi. "Çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" tescillendi.
MASAK raporlarına göre, CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya 27 Şubat 2024 tarihinde sekreteri aracılığıyla 500 bin TL gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Benzeri bir süreç Seferihisar'da da yaşanmış, iskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon TL'lik rüşvetin 500 bin TL'lik kısmının, belediye başkan yardımcısından başlayıp Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptanmıştı. Rüşvete aracılık ettiği belirtilen Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı.
AYDIN'DA DA HÜLLELİ İŞLER
Öte yandan Veli Ağbaba ve ağabeyi Hür Ağbaba'nın Ege'ye olan ilgisi sadece İzmir ile sınırlı değil.
Hür Ağbaba'nın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'le "İmara açılacak arsalar" için yakın temasta olduğu bizzat CHP'liler tarafından iddia edilirken, Didim'deki hülleli ihale süreci hala tartışılıyor.
150 MİLYONLUK ARAZİYİ 18 MİLYONA NASIL KAPATTI?
Takvim.com.tr, Hür Ağbaba'ya ait Trio'nun değeri 150 milyon lira olan ve denize sıfır konumda bulunan araziyi usulsüz bir ihaleyle 18 milyon liraya satın aldığını gündeme getirdi.
Didim Belediyesi'nin ihaleye gireceği yönünde diğer firmaların önceden arandığı, bazı yatırımcılara ihaleye katılmamaları yönünde telkinde bulunulduğu, buna rağmen ihale günü belediyenin ihaleye katılmayıp Veli Ağbaba'nın şirketine yol açtığı iddiaları çokça konuşuldu.