Taksi şoförleri arasında darbevari eylem planı: Köprü yollarını kapatacağız

Turistlere fazla hesap çıkarmalarıyla, kısa mesafe yolcu almamalarıyla İstanbul'da taksi sorunu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak mağduriyet alanı yaratan taksi düzeninde, şimdi de gözü dönmüş bir darbevari kaos planı deşifre oldu.

"ACİL EYLEM KANALI" ADINDA GRUP İstanbul'da bir grup taksi şoförünün eylem hazırlığı kapsamında yaptığı öne sürülen telsiz konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. "Acil eylem kanalı" adı altında kurulan grupta paylaşıldığı belirtilen ses kayıtlarında, İstanbul'un en kritik ulaşım noktalarının kapatılması ve araçların ateşe verilmesine kadar varan ifadeler dikkat çekti.