Taksi şoförleri arasında darbevari eylem planı: Köprü yollarını kapatacağız
Kısa mesafe yolcu seçme ve turistlere fahiş fiyat uygulamalarıyla İstanbulluları her gün mağdur eden taksici krizine bu kez skandal bir kaos planı eklendi. "Köprüleri kapatır, araba yakarız" diyen taksicilerin eylem planı deşifre olurken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı bu tehditleri doğaçlama sohbet olarak değerlendirdi.
Turistlere fazla hesap çıkarmalarıyla, kısa mesafe yolcu almamalarıyla İstanbul'da taksi sorunu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
Son olarak mağduriyet alanı yaratan taksi düzeninde, şimdi de gözü dönmüş bir darbevari kaos planı deşifre oldu.
"ACİL EYLEM KANALI" ADINDA GRUP
İstanbul'da bir grup taksi şoförünün eylem hazırlığı kapsamında yaptığı öne sürülen telsiz konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. "Acil eylem kanalı" adı altında kurulan grupta paylaşıldığı belirtilen ses kayıtlarında, İstanbul'un en kritik ulaşım noktalarının kapatılması ve araçların ateşe verilmesine kadar varan ifadeler dikkat çekti.
"KÖPRÜLERİ KAPATALIM, ARABALARI YAKMAKSA YAKMAK"
Sosyal medyada yayılan ses kayıtlarında konuşan bazı kişilerin, taleplerini kabul ettirebilmek için darbevari bir yönteme başvuracakları görüldü.
Kayıtlara yansıyan o provokasyon dolu sözler şu şekilde:
- "Bu işin tek bir çözümü var, havalimanı yolunu, birinci, ikinci ve üçüncü köprüyü adam gibi kapatırsak 15 dakika sonra bu sonuçlanmış olur."
- "Şimdi eylemse eylem, kontak kapatmaysa kontak kapatma. Arabaları yakmaksa arabaları yakmak."
- "Eylemin kralını yapacağız!"
Konuşmalarda ayrıca İstanbul'daki taksi sayısına dikkat çekilerek, çok sayıda şoförün katılımıyla gerçekleştirilecek bir eylemin şehir genelinde ciddi etki oluşturabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı da duyuldu.
ODA BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Ses kayıtlarının gündem olmasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı yazılı bir açıklama yaptı.
Dalcı, taksi esnafının hukuka aykırı hiçbir eylemin içinde olmayacağını savunurken, sosyal medyada yayılan ses kayıtlarını ise "gruplar arasında tamamen sohbet ortamında gerçekleşen, doğaçlama nitelikte bir fikir alışverişinden ibaret" olarak değerlendirdi.
Açıklamada, söz konusu ifadelerin İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın resmi görüşünü yansıtmadığı belirtilirken, kayıtların kurumsal bir açıklama niteliği taşımadığı ifade edildi.