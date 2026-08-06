YouTube ve sosyal medyada denetim boşluğu: Neden televizyon gibi denetim yok?

GENÇLERİN ASIL EKRANI ARTIK CEP TELEFONU RTÜK'ün 26 ilde, 15-21 yaş grubundaki 7 bin 511 gençle CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması 2025" ekran alışkanlığındaki dönüşümü gözler önüne serdi. Araştırmaya göre: Gençlerin yüzde 89,2'si son bir ay içinde sosyal medya kullandığını belirtiyor.

Günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 3 saat 24 dakikaya ulaşıyor.

Günlük televizyon izleme süresi 40 dakikaya kadar geriliyor.

Gençlerin yüzde 82,4'ü haber almak için sosyal medyayı kullanıyor.

Yüzde 88,1'i sosyal medya kullanımında en az 16 yaş sınırı bulunması gerektiğini düşünüyor. Bu tablo, gençlerin medya tüketiminin büyük ölçüde cep telefonlarına taşındığını; düzenleyici sistemin ağırlık merkezinin ise hâlâ geleneksel yayıncılıkta kaldığını gösteriyor. PLATFORMLARDA KURAL VAR, KAMUSAL DENETİM SINIRLI YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının çocuk güvenliği, şiddet, müstehcenlik ve tehlikeli davranışlara ilişkin kendi topluluk kuralları bulunuyor. Ancak tartışma, platformların hiç kural koymamasından çok, bu kuralların ne ölçüde tutarlı uygulandığı ve uygulamanın bağımsız biçimde denetlenip denetlenemediği üzerinde yoğunlaşıyor.

Her dakika çok büyük miktarda içeriğin yüklendiği sistemlerde denetimin önemli bölümü otomatik yazılımlara ve kullanıcı şikâyetlerine bırakılıyor. Bir içerik kaldırıldığında aynı görüntü farklı hesaplardan yeniden yüklenebiliyor. Yaş kontrolünün yalnızca kullanıcının beyanına dayanması da çocukların yetişkin içeriklerine erişimini bütünüyle engelleyemiyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformların oluşturduğu tabloyu şöyle değerlendirdi: "Çocukların korunması, yasa dışı içeriklerin kaldırılması, algoritmaların şeffaflığı ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda çok ciddi boşluklar var. Platformlar küresel yapıları ve ücretli abonelik sistemlerini gerekçe göstererek çoğu zaman kendi kurallarını kendileri belirliyor. Kamu otoriteleri ise çoğunlukla sorun ortaya çıktıktan sonra harekete geçiyor."

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ELSAGATE TEHLİKESİ: ÇİZGİ FİLMİN İÇİNE GİZLENEN ŞİDDET Dijital içerik denetiminin en çarpıcı örneklerinden biri "Elsagate" adı verilen içerik dalgası oldu. Elsa, Örümcek Adam ve benzeri çocuk karakterlerinin kullanıldığı bazı videolara şiddet, korku, cinsel ima ve yetişkin temaları yerleştirildi. Çocuk dostu başlıklar ve küçük resimlerle sunulan bu videolar, tanıdığı karakterlere güvenerek içeriği açan çocukları hedef aldı. YouTube bu tür içerikleri yasaklayan kurallar getirdi ve çok sayıda hesabı kapattı. Buna rağmen söz konusu örnek, algoritma ve otomatik denetim sistemlerinin çocuklara yönelik riskli içerikleri her zaman yükleme aşamasında yakalayamadığını gösterdi. Yapay zekayla düşük maliyetle ve seri biçimde üretilebilen videoların artması, aynı riskin farklı karakterler ve yeni içerik kalıplarıyla yeniden büyüyebileceğine işaret ediyor.

ABONELİK SİSTEMLERİ MAHREMİYETİ TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYOR Ücretli abonelikler, canlı yayın hediyeleri ve görüntülenmeye dayalı kazanç sistemleri içerik üreticilerini sürekli olarak daha fazla dikkat çekmeye yöneltiyor. Sınırları zorlayan içerikler daha fazla etkileşim ve gelir getirdikçe özel hayat ve mahremiyet de ticari bir ürüne dönüşebiliyor. Özellikle genç kullanıcılar, görünürlük ile gelir arasındaki bu ilişki nedeniyle daha uç davranışları taklit etmeye teşvik edilebiliyor. Prof. Dr. Kırık, denetimin yalnızca ödeme süreçleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Sosyal mecraların gelir modeli, kullanıcıların daha dikkat çekici içerikler üretmesini ödüllendiriyor. Özellikle abonelik sistemleri ve canlı yayınlardan elde edilen gelirler, gençleri mahremiyetlerini ticari bir ürüne dönüştürmeye kadar götürüyor. Sadece ödeme süreçleri değil; öneri algoritmaları, yaş doğrulama sistemleri ve abonelik modelleri de bağımsız kurumlarca düzenli olarak denetlenmelidir." ALGORİTMA SADECE DAĞITMIYOR, ÖDÜLLENDİRİYOR Sosyal medyadaki risk yalnızca tek tek hukuka aykırı paylaşımlardan oluşmuyor. İzlenme süresi, yorum, paylaşım ve etkileşim üzerine kurulan öneri sistemleri; öfke, korku, skandal ve sansasyon üreten içeriklerin erişimini büyütebiliyor. Bu yapı içerik üreticilerine örtülü bir mesaj veriyor: Daha sert başlık, daha uç davranış ve daha fazla mahremiyet ihlali, daha yüksek erişim ve gelir getirebilir. Bu nedenle yeni dönemde yalnızca "Hangi içerik kaldırıldı?" sorusuna değil, "Algoritma hangi içeriği neden milyonların karşısına çıkardı?" sorusuna da cevap aranması gerekiyor.