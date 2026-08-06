Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Rafael Leao çalımı! Bonservis belli oldu

Galatasaray, bir yandan Milan ile bonservis pazarlığı yaparken diğer yandan Portekizli yıldızın temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşüyor. Oyuncu cephesinde belirli bir aşamaya ulaşan yönetim, transferin önündeki mali pürüzleri çözmeye çalışıyor.

Hücum hattının kanat bölgesini dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rafael Leao transferi için görüşmelerini sürdürüyor. TRT Spor'a göre sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın 50 milyon euro seviyesindeki bonservis talebinin ardından İtalyan kulübüne kendi teklifini sundu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın talebinin ardından bonservis teklifini hazırlayarak İtalyan ekibine iletti. Galatasaray'ın teklif ettiği kesin rakam, ödeme planı ve bonus maddeleri hakkında ayrıntı bulunmuyor.

Galatasaray, Rafael Leao için ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdi ancak Milan bu modele sıcak yaklaşmadı. İtalyan kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservisiyle göndermek için kapıyı 50 milyon eurodan açtı.

Rafael Leao

LEAO CEPHESİYLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Galatasaray yönetimi, Rafael Leao'nun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde belirli bir aşamaya ulaştı. Portekizli futbolcunun sözleşme şartları ve Türkiye seçeneğine yaklaşımı transfer sürecinin oyuncu tarafındaki temel başlıklarını oluşturuyor.

Ancak taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme veya kesin anlaşma bulunmuyor. Transferin tamamlanması için hem oyuncu cephesiyle mali şartların netleşmesi hem de Milan ile bonservis bedelinde ortak noktaya ulaşılması gerekiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen yıldız oyuncu için atılacak çalımla birlikte taraftarın da gönlü alınmak isteniyor.