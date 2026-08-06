Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Rafael Leao çalımı! Bonservis belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen Rafael Leao transferi için Milan ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi 50 milyon euro bonservis isterken Portekizli yıldızın yıllık ücret beklentisi 11-12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Hücum hattının kanat bölgesini dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rafael Leao transferi için görüşmelerini sürdürüyor. TRT Spor'a göre sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın 50 milyon euro seviyesindeki bonservis talebinin ardından İtalyan kulübüne kendi teklifini sundu.
Galatasaray, bir yandan Milan ile bonservis pazarlığı yaparken diğer yandan Portekizli yıldızın temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşüyor. Oyuncu cephesinde belirli bir aşamaya ulaşan yönetim, transferin önündeki mali pürüzleri çözmeye çalışıyor.
MİLAN 50 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray, Rafael Leao için ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdi ancak Milan bu modele sıcak yaklaşmadı. İtalyan kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bonservisiyle göndermek için kapıyı 50 milyon eurodan açtı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın talebinin ardından bonservis teklifini hazırlayarak İtalyan ekibine iletti. Galatasaray'ın teklif ettiği kesin rakam, ödeme planı ve bonus maddeleri hakkında ayrıntı bulunmuyor.
LEAO CEPHESİYLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ
Galatasaray yönetimi, Rafael Leao'nun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde belirli bir aşamaya ulaştı. Portekizli futbolcunun sözleşme şartları ve Türkiye seçeneğine yaklaşımı transfer sürecinin oyuncu tarafındaki temel başlıklarını oluşturuyor.
Ancak taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme veya kesin anlaşma bulunmuyor. Transferin tamamlanması için hem oyuncu cephesiyle mali şartların netleşmesi hem de Milan ile bonservis bedelinde ortak noktaya ulaşılması gerekiyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen yıldız oyuncu için atılacak çalımla birlikte taraftarın da gönlü alınmak isteniyor.
YILLIK 11-12 MİLYON EURO TALEBİ
Rafael Leao cephesi, yıllık garanti ücret için 11-12 milyon euro seviyesinde bir rakam talep ediyor. Galatasaray yönetimi bu maaş beklentisini karşılanabilir bir seviyede görüyor ve sözleşmenin diğer şartları üzerinde çalışıyor.
Sarı-kırmızılıların oyuncuya sunacağı kesin yıllık ücret, sözleşme süresi, imza parası ve performans bonusları henüz netlik kazanmadı.
GALATASARAY'I ARKADAŞLARINA SORDU
Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımda forma giyen arkadaşlarından Galatasaray ve kulübün işleyişi hakkında bilgi aldı. Portekizli futbolcunun bu temasları, Türkiye seçeneğini değerlendirdiğini gösteren gelişmeler arasında yer aldı.
KİRALAMA DEĞİL BONSERVİSLİ TRANSFER
Milan'ın kiralama teklifine kapıyı kapatması, Galatasaray'ın transfer planını doğrudan bonservisli satın alma modeline çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan kulübünün 50 milyon euroluk beklentisini aşağı çekmek ve uygun bir ödeme planı oluşturmak için pazarlık yapıyor.
Galatasaray'ın transferi tamamlaması halinde Rafael Leao, hücum hattının iki kanadında da kullanılabilecek en önemli seçeneklerden biri olacak. Süreç şu anda oyuncu şartları ve kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri üzerinden ilerliyor.
RAFAEL LEAO KİMDİR?
Rafael Leao, kanat ve hücum hattında görev yapan Portekizli futbolcudur. Milan forması giyen yıldız oyuncu, sürati, bire birdeki etkinliği ve skor üretme becerisiyle Avrupa futbolunun öne çıkan hücumcuları arasında yer alıyor.
Galatasaray, Leao'yu kadrosuna katmak için Milan'a bonservis teklifini sundu. İtalyan kulübü 50 milyon euro isterken oyuncu cephesinin yıllık garanti ücret talebi 11-12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.