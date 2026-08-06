AK Parti Grup Başkanı Güler, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 360'a yakın imzayla TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)



MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TE

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.