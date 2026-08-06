MGK bugün Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ve bölgesel güvenlik başlıkları masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM'ye sunulan 12 maddelik "Çerçeve Yasa" oluşturacak. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan yasa ile birlikte terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÇERÇEVE YASA MASADA
Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.
MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.
ÇERÇEVE YASA MECLİS'TE
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklifle, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.
ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI DA MASADA OLACAK
Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.
Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.