Türkiye’nin bilim yatırımı açıklandı: 2026 Ar-Ge bütçesi ne kadar?

2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge çalışmaları için yapılan harcama 253 milyar 544 milyon TL oldu.

Buna göre 253 milyar 544 milyon TL'lik Ar-Ge harcamasının merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yüzde 1,58 oldu. Aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının, 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olarak hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı ise yüzde 0,40 olarak kaydedildi.

2026 yılı için belirlenen bütçe başlangıç ödenekleri dikkate alındığında ise Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynak 308 milyar 568 milyon TL'ye yükseldi.