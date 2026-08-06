Epstein dosyalarında sansür krizi: New Mexico eyaletinden ABD Adalet Bakanlığına dava

Dava dilekçesinde, ABD Adalet Bakanlığının bilgi paylaşımını reddetme kararının hukuka aykırı ilan edilmesi ve belgelerin eyalete sansürsüz şekilde verilmesi istendi.

New Mexico Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının ellerindeki belgeleri vermeyi reddetmesinin İdari Usul Yasası'nın ihlali ve eyaletin sınırları içindeki suçlara ilişkin yargılama yetkisine müdahale olduğu savunuldu.

"GECİKME, SORUŞTURMAYA VE ADALETE ZARAR VERİYOR"

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, yaptığı açıklamada, mağdurları koruma ve eyalette işlenen suçları soruşturma sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, "Olası suçların, mağdurların ve tanıkların tespiti için kritik önem taşıyan kayıtlara erişim hususunda Adalet Bakanlığından işbirliği istedik. Yaşanan gecikme, ceza soruşturmamıza doğrudan zarar veriyor ve Epstein mağdurlarının hak ettiği adaleti geciktiriyor." ifadelerini kullandı.

Dilekçede, Epstein'in Zorro Ranch mülkünü 25 yıldan uzun süre düzenli kullandığına, kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında da New Mexico ve bu mülke dair binlerce atfın yer aldığına işaret edildi.

Ayrıca federal kayıtlarda mülkle ve Epstein ile Ghislaine Maxwell bağlantılı kişilerle ilişkili insan ticareti, cinsel istismar ve diğer suçlara ait delillerin bulunduğu öne sürüldü.