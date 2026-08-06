Galatasaray için resmi Aleksey Batrakov açıklaması: İlgi çekici olur
Galatasaray’ın transfer gündeminde bulunan Aleksey Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev, Lokomotiv Moskova’ya gönderilen belgenin resmî transfer teklifi olmadığını açıkladı. Kuzmichev, 7-8 milyon Euro komisyon istediği yönündeki iddiayı da yalanladı. Ayrıca Galatasaray'ın ilgi çekici bir seçenek olacağını söyledi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov için oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzmichev, sarı-kırmızılı kulübün Lokomotiv Moskova'ya resmî transfer teklifi sunmadığını, yalnızca görüşmelere başlama niyetini bildiren bir mektup gönderdiğini söyledi.
Rus futbolcunun menajeri, transfer bedeli ve yüksek komisyon talepleri üzerinden çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Galatasaray'ın gönderdiği mektuba Lokomotiv Moskova'nın nasıl cevap verdiği konusunda da elinde bilgi bulunmadığını açıkladı.
"TRANSFER TEKLİFİ DEĞİL"
Vladimir Kuzmichev, Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için attığı adımın içeriğini şu sözlerle anlattı:
Galatasaray'a olası transferle ilgili haberler genellikle Türk basınında çıkıyor. Ardından Rus basını da bunları alıntılıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey çok hareketli ve transfer an meselesi gibi görünüyor. Aslında durum çok basit. Gereksiz söylentileri sona erdirmek adına şunu söyleyebilirim: Bugün itibarıyla Lokomotiv'in elinde Galatasaray'ın Batrakov için görüşmelere başlama niyetini bildiren bir yazısı var. Yani resmi bir transfer teklifi yapılmış değil. Sadece niyet mektubu gönderildi. Bunun dışında yazılanların büyük kısmı gazetecilerin ve blog yazarlarının yorumlarından ibaret.
LOKOMOTİV'İN CEVABI BİLİNMİYOR
Kuzmichev, Rus kulübünün Galatasaray'dan gelen mektuba verdiği cevap konusunda bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, "Böyle bir şeyi nasıl hayal edebiliyorlar? Buna yorum yapmak bile komik. Futbolun içinde olan herkes bilir ki, önemli bir transferde bu seviyede bir menajerlik komisyonu istemek gerçekçi değildir. Buna rağmen bazı gazeteciler bu tür haberleri sorgulamadan yayımlıyor. Açıkçası bu çok profesyonelce değil. Şu an itibarıyla Lokomotiv'in herhangi bir cevap verdiğine dair bilgim yok. 'Görüşelim ya da bu transfer mümkün değil" şeklinde bir dönüş yapılmadı. Şimdilik elimizde sadece Galatasaray'ın gönderdiği niyet mektubu var." diye konuştu.
7-8 MİLYON EURO İDDİASINA SERT YANIT
Batrakov'un menajeri, transferin gerçekleşmesi için 7-8 milyon Euro komisyon istediği ve oyuncusunun Türkiye'ye transferi halinde özel bir madde bulunup bulunmaması hakkında ise, "Hayır, böyle bir madde yok. Bu nedenle her şey iki kulüp arasında yapılacak anlaşmaya bağlı. Ben ya da birlikte çalıştığım Vadim Şpinev oyuncunun bonservis bedelini belirleyemeyiz. Bu tamamen Lokomotiv yönetiminin kararıdır.
Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Hedefi sadece lig şampiyonluğu değil, aynı zamanda en azından Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmak. Büyük bir kulüp, muhteşem taraftarlara sahip. Şartları ve tesisleri çok iyi. İstanbul da harika bir şehir. Elbette böyle bir seçenek ilgi çekici olur." sözlerini sarf etti.
36 MAÇTA 29 GOLE KATKI
Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova formasıyla geride kalan sezonda 36 karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
Rus oyuncu böylece sezon boyunca toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı. Batrakov'un skor üretimi, Galatasaray'ın hücum merkezine yapmayı planladığı takviye için dikkat çeken adaylardan biri haline gelmesini sağladı.