Galatasaray için resmi Aleksey Batrakov açıklaması: İlgi çekici olur

Aleksey Batrakov

7-8 MİLYON EURO İDDİASINA SERT YANIT

Batrakov'un menajeri, transferin gerçekleşmesi için 7-8 milyon Euro komisyon istediği ve oyuncusunun Türkiye'ye transferi halinde özel bir madde bulunup bulunmaması hakkında ise, "Hayır, böyle bir madde yok. Bu nedenle her şey iki kulüp arasında yapılacak anlaşmaya bağlı. Ben ya da birlikte çalıştığım Vadim Şpinev oyuncunun bonservis bedelini belirleyemeyiz. Bu tamamen Lokomotiv yönetiminin kararıdır.

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Hedefi sadece lig şampiyonluğu değil, aynı zamanda en azından Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmak. Büyük bir kulüp, muhteşem taraftarlara sahip. Şartları ve tesisleri çok iyi. İstanbul da harika bir şehir. Elbette böyle bir seçenek ilgi çekici olur." sözlerini sarf etti.